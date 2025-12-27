Resumen: Los derrumbes provocados por fuertes lluvias mantienen el cierre total de la vía Medellín–Urabá. Autoridades trabajan con maquinaria pesada, pero no hay fecha de reapertura.

Derrumbes mantienen cerrada la vía Medellín–Urabá y no hay hora de reapertura

La vía Medellín–Urabá permanece completamente cerrada debido a múltiples derrumbes registrados durante la jornada de este 27 de diciembre, como consecuencia de las intensas lluvias que han caído en varias zonas del occidente antioqueño.

La emergencia obligó a suspender totalmente el paso de vehículos mientras avanzan las labores de remoción.

Según información entregada por la concesión Autopistas Urabá y la Gobernación de Antioquia, se han identificado más de una docena de deslizamientos de tierra en diferentes puntos del corredor vial, lo que ha dificultado la recuperación de la movilidad.

Los trabajos se realizan de manera continua con maquinaria amarilla, aunque las autoridades advierten que la magnitud de la emergencia impide establecer una hora exacta para la reapertura.

Los sectores más afectados se ubican en inmediaciones del Cañón de La Llorona y en el tramo conocido como Golondrinas, donde la caída de material rocoso y lodoso mantiene bloqueada la carretera. En estos puntos, los derrumbes representan un alto riesgo para los operarios y para cualquier intento de tránsito vehicular.

Desde la concesionaria indicaron que se prioriza la seguridad de los usuarios y del personal técnico, por lo que la habilitación del paso solo se dará cuando existan condiciones estables en la montaña. Entre tanto, se adelantan evaluaciones constantes ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Las autoridades recomendaron a los conductores abstenerse de viajar por este corredor y tomar rutas alternas, además de mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Finalmente, se reiteró el llamado a la paciencia mientras continúan las labores para superar la emergencia y restablecer la movilidad en la vía Medellín-Urabá.

