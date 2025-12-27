Menú Últimas noticias
    Video

    Corralejas en Caucasia arrancan con caos: pelea masiva dejó varios heridos

    Una riña masiva durante las corralejas dejó varios heridos y obligó a reforzar la seguridad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Corralejas en Caucasia arrancan con caos: pelea masiva dejó varios heridos

    Resumen: Una riña múltiple durante las corralejas en Caucasia, Antioquia, dejó varios asistentes heridos y encendió las alertas por alteraciones al orden público en el Bajo Cauca.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las tradicionales corralejas que se realizan por estos días en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, ya comenzaron a generar serias preocupaciones por el orden público.

    En la noche del pasado 25 de diciembre, una pelea colectiva registrada en medio de uno de los eventos dejó al menos 15 personas lesionadas, varias de ellas con heridas de consideración.

    De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades locales, el enfrentamiento ocurrió en el interior del escenario donde se desarrollaba la actividad, en un contexto marcado por alta afluencia de público y consumo excesivo de licor. Producto de la riña, los heridos fueron trasladados de urgencia, donde recibieron atención médica.

    Lea también: Atentado con granada sacude el oriente de Cali y deja varios heridos

    Desde la alcaldía confirmaron que la rápida intervención de la Policía Nacional y del equipo de seguridad privada contratado por los organizadores permitió controlar la situación y evitar un desenlace mayor. Algunos de los lesionados ya fueron dados de alta, mientras que otros continúan bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

    Las autoridades indicaron que los gastos médicos están siendo cubiertos por la póliza exigida al empresario responsable del evento, un requisito obligatorio para este tipo de espectáculos. Sin embargo, el incidente reavivó la polémica alrededor de las corralejas, que año tras año dejan cifras preocupantes de personas lesionadas.

    Desde el gobierno local no se descarta reforzar el pie de fuerza en los próximos días, así como endurecer los controles de ingreso y consumo de alcohol, con el fin de prevenir nuevas riñas durante el desarrollo del evento.

    Cabe recordar que en la edición anterior de las corralejas se reportaron cerca de 30 personas heridas, por lo que las autoridades temen que la cifra pueda aumentar.

