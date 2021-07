Ya son 24 las víctimas fatales que deja el derrumbe del edificio en Miami

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó este sábado que otros dos cadáveres han sido extraídos de los escombros del edificio parcialmente caído en Surfside (Florida), lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 24.

Con los dos cuerpos hallados hoy la cifra de desaparecidos queda en 124 y hay 188 personas localizadas con vida.

En una rueda de prensa se anunció también que la demolición de la parte del edificio que aun queda en pie va a realizarse antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa a Florida, prevista para el lunes.

Según el alcalde de Surfside, Charles Burkett, la demolición tendrá lugar «tan pronto como mañana».

Es una «decisión dramática» que se ha tenido que tomar para impedir que sea la tormenta la que haga caer la parte del edificio Champlain Towers South que quedó en pie.

De esa manera se puede «controlar» hacia qué lugar caen los restos del edificio y evitar que se produzcan daños mayores, además de «proteger la evidencia» y permitir que las tareas de búsqueda y control puedan continuar lo más que lo permitan las condiciones meteorológicas, dijo la alcaldesa.

La alcaldía ha contratado a especialistas para realizar la tarea y los ingenieros van a monitorear todo el proceso, dijo Levine Cava.

Elsa, que está actualmente cerca de República Dominicana, puede llegar a los Cayos de Florida, en el extremo sur del estado, el próximo lunes y, según la última información del Centro Nacional de Huracanes, la trayectoria actual indica que se dirigirá hacia la costa oeste del estado en lugar de la este.

Si se mantienen esos pronósticos no habría impacto directo de Elsa en la zona de Miami. EFE

