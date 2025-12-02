Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Camión derramó su carga de cervezas cerca al puente de la Madre Laura

En la mañana de este 2 de diciembre se registró un incidente de movilidad cerca al puente de la Madre Laura, en sentido norte–sur, luego de que un camión dejara caer parte de su cargamento de cerveza sobre la vía.

El material quedó esparcido en el asfalto, generando una mezcla de vidrios, líquidos y canastas que obligó a los conductores a transitar con precaución.

Las imágenes del lugar muestran la calzada cubierta de botellas rotas y espuma de cerveza, mientras varios vehículos deben reducir la velocidad para evitar accidentes adicionales. Aunque la situación no ha generado el cierre total de la vía, sí ha ocasionado afectación en la movilidad y tráfico lento.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registran personas lesionadas. La dificultad principal radica en los residuos esparcidos, que representan riesgo para motos y automóviles por el vidrio y el líquido sobre el pavimento.

Se espera que el personal de apoyo del camión, junto con las autoridades de movilidad, adelanten la recolección del contenido para despejar la vía completamente y normalizar el tránsito en los próximos minutos.

