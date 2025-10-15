Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La movilidad de Medellín se afectó por un derrame de aceite en la Av. El Poblado (Castropol a Oviedo). Además, la Línea J del Metrocable (San Javier) suspendió temporalmente el servicio por una descarga eléctrica.

¡Medellín patinando! Derrame de aceite vuelve peligrosa la Av. El Poblado y truenos frenan el Metrocable J

La tarde de este 15 de octubre ha presentado dos novedades significativas que afectan la movilidad en Medellín. Por un lado, se registró un extenso derrame de aceite en una de las vías más transitadas, y por otro, una falla técnica obligó a suspender el servicio de una de las líneas del Metrocable.

A las 2:00 p.m., se reportó un derrame de aceite sobre la Avenida El Poblado, afectando el sentido Norte-Sur, desde el sector de Castropol hasta el centro comercial Oviedo.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución en esta zona debido al alto riesgo de deslizamiento, especialmente en medio de las fuertes lluvias que se presentaron en el Valle de Aburrá.

Simultáneamente, la movilidad en Medellín se vio comprometida en la zona occidental por la suspensión del servicio de la Línea J del Metrocable (San Javier – La Aurora).

Inicialmente suspendido por condiciones climáticas, el Metro de Medellín indicó que la causa de la interrupción fue una descarga eléctrica que generó un inconveniente técnico. Personal del Metro trabaja en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible.

La combinación de las fuertes precipitaciones, el riesgo en la principal avenida del sur y la falla en el sistema de cable aéreo demanda paciencia y el uso de rutas alternas para los ciudadanos.

Actualización

(3:37 p. m.) Debido a una descarga eléctrica que generó un inconveniente técnico, el #Metrocable línea J (San Javier – La Aurora) continúa temporalmente fuera de servicio. ‍♂️ Personal Metro trabaja en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible. https://t.co/oOToRzOOvT pic.twitter.com/ZAtooXDMZl — Metro de Medellín 30 años #ALoMetro (@metrodemedellin) October 15, 2025



