¡105 depredadores sexuales frenados! Migración Colombia inadmite extranjeros que venían a explotar menores

Resumen: Migración Colombia inadmitió 105 extranjeros en 2025 por alertas de explotación sexual de menores. Decomisaron condones, dildos y pastillas en aeropuertos. Medellín lidera con más de 70 casos detectados.

Al menos 105 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en Colombia durante 2025 por alertas relacionadas con posibles delitos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como parte del fortalecimiento de los controles migratorios aplicado especialmente en el segundo semestre del año, reportó este viernes 26 de diciembre Migración Colombia.

Las inadmisiones se produjeron tras entrevistas migratorias, cruces de información con autoridades policiales y alertas internacionales, que permitieron identificar viajeros considerados de riesgo, algunos de los cuales no lograron justificar de forma clara el motivo de su ingreso al país.

3.368 extranjeros inadmitidos en total durante 2025

Además de estos 105 casos específicos relacionados con explotación sexual, la autoridad migratoria inadmitió en total a 3.368 ciudadanos extranjeros durante 2025 por distintas causales, entre ellas la falta de documentación requerida, no contar con visa cuando era exigida, suministrar información falsa o representar un riesgo para la seguridad del Estado.

Las cifras oficiales indicaron que la principal causa de inadmisión fue la ausencia de documentos obligatorios, seguida de la falta de visa y la entrega de información falsa a los funcionarios migratorios.

Por nacionalidades, los ciudadanos venezolanos encabezaron el número total de inadmisiones durante el año, seguidos por personas procedentes de Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, México, Ecuador y China, entre otros países.

En paralelo, Migración Colombia ejecutó 222 expulsiones a lo largo de 2025 por infracciones a la normativa migratoria, principalmente a ciudadanos venezolanos, dominicanos, ecuatorianos y estadounidenses.

Las autoridades señalaron que los controles migratorios se mantienen activos y continuarán reforzándose en puntos de alto flujo de viajeros y en zonas con antecedentes de riesgo para la niñez y la adolescencia.

Medellín, ciudad estricta: más de 70 inadmitidos

El pasado 12 de diciembre, Migración Colombia informó que ha inadmitido durante 2025 a más de 70 ciudadanos extranjeros tras su arribo al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, después de identificar alertas asociadas a posibles casos de turismo con fines de explotación sexual.

El caso más reciente fue cuando un ciudadano de nacionalidad peruana arribó al país y fue sometido a los filtros de control migratorio.

En medio del proceso, se activó una alerta emitida por la agencia internacional Angel Watch, especializada en el intercambio de información para la prevención de delitos sexuales contra menores de edad.

Tras el análisis de su perfil y la verificación de los sistemas de seguridad, las autoridades migratorias determinaron inadmitir al viajero e impedir su ingreso al territorio nacional, al establecer que sus intenciones no correspondieron a las condiciones del turismo regular.

Los operativos de control migratorio se intensificaron especialmente en el segundo semestre de 2025, cuando las autoridades fortalecieron los protocolos de detección de viajeros sospechosos mediante la implementación de entrevistas más exhaustivas y el uso de bases de datos internacionales especializadas.

Las autoridades colombianas reiteraron su compromiso de mantener y fortalecer estos controles durante 2026, especialmente en temporadas de alto flujo turístico.

