    ¿Se le perdió la gatica por Pajarito? Buscamos a la familia de esta «gordita»

    Se encuentra triste, extrañando su casa y a su familia

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Si usted vive en Robledo Pajarito, frecuenta la Panadería Peter Pan o conoce a alguien de la unidad Luna del Bosque que haya perdido a su mascota, por favor dé aviso de inmediato

    Minuto30.com .- Esta tierna gatita busca desesperadamente regresar al calor de su hogar tras haberse extraviado en el sector de Robledo Pajarito, en el occidente de Medellín. Según el reporte ciudadano, la pequeña fue vista inicialmente cerca de la Panadería Peter Pan, desde donde siguió a una persona hasta la unidad residencial Luna del Bosque.

    Actualmente, se encuentra bajo el cuidado de personas de buen corazón, pero quienes la tienen manifiestan que no pueden hacerse cargo de ella por mucho más tiempo, por lo que es vital localizar a sus dueños de manera inmediata.

    Características de la gatita

    Para facilitar su reconocimiento por parte de sus familiares, estas son sus señas:

    Color del pelaje: Blanco con pintas a rayas gris con café claro y la naricita es café rojizo

    Estado físico: Está en condición corporal “gordita”, lo que indica que tiene un hogar donde la cuidan muy bien.

    Comportamiento: Es descrita como muy tierna y dócil.

    Estado de ánimo: Se encuentra triste, extrañando su casa y a sus protectores originales.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted vive en Robledo Pajarito, frecuenta la Panadería Peter Pan o conoce a alguien de la unidad Luna del Bosque que haya perdido a su mascota, por favor dé aviso de inmediato. La gata podría haber caminado varias cuadras siguiendo a alguien y su familia seguramente la está buscando por los alrededores.

    Si usted es el dueño o sabe de quién es, comuníquese de inmediato al siguiente número:

    Contacto: 311 635 52 53

    Desde Minuto30, hacemos un llamado a la solidaridad de los vecinos de la Comuna 7. Compartir esta nota en sus grupos de WhatsApp del edificio o del barrio puede evitar que esta gatita termine en un albergue y logre pasar el resto de la Navidad con su verdadera familia. ¡Ayúdanos a difundir!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


