Resumen: La conducta, calificada como falta grave, fue imputada provisionalmente a título de dolo

Pliego de cargos a profesor que presuntamente incentivaba el bullying contra niño de 9 años

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al profesor, Omar Ibarra Mercado, por golpear, presuntamente, a uno de sus alumnos, de la Institución Educativa Guataca Sur, sede San José de la Montaña, en el municipio de Margarita, departamento de Bolívar.

La madre del menor advirtió que el docente también, al parecer, promovía que se le hiciera bullying al estudiante, de 9 años, e incitaba a los compañeros a no tratar con él.

Fotografías de hematomas, valoraciones sicológicas, declaraciones y testimonios forman parte de las pruebas evaluadas por la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar y sobre las cuales sustentó la decisión para formular cargos en contra del maestro.

La conducta, calificada como falta grave, fue imputada provisionalmente a título de dolo, al considerar que el investigado habría actuado de manera consciente en contravía de sus deberes funcionales como docente.