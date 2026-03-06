Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El deporte en Medellín tendrá cambios este domingo 8 de marzo por la jornada electoral. Piscinas cerradas, ciclovías suspendidas y escenarios sin torneos.

Domingo de elecciones frena el deporte en Medellín: piscinas cerradas y ciclovías suspendidas

El deporte en Medellín tendrá varios ajustes este fin de semana debido a la jornada electoral programada para el domingo 8 de marzo.

Las autoridades locales anunciaron cambios temporales en el funcionamiento de varios escenarios deportivos para facilitar el desarrollo de las votaciones en la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por la alcaldía, el deporte en Medellín funcionará con total normalidad durante el sábado 7 de marzo. Sin embargo, el domingo habrá restricciones importantes en distintos espacios destinados a la actividad física y recreativa.

Ese día no se llevarán a cabo torneos organizados ni estarán habilitadas las reservas habituales en los escenarios deportivos administrados por el Distrito. Los ciudadanos solo podrán hacer uso de los espacios bajo la modalidad de práctica libre, sin programación oficial de eventos.

Lea también: ¡El Teatro Lido volverá a la vida! Inician obras para rescatar esta joya histórica del Centro de Medellín

Uno de los cambios que más impactará a los usuarios será el cierre temporal de las piscinas públicas. Estos espacios no prestarán servicio durante toda la jornada del domingo, por lo que quienes acostumbran entrenar o asistir a clases acuáticas deberán reprogramar sus actividades.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, la tradicional ciclovía dominical tampoco se realizará. Los diferentes trayectos permanecerán cerrados en cumplimiento de la normativa que regula las jornadas electorales, la cual busca garantizar la logística y seguridad del proceso democrático.

Desde la Alcaldía de Medellín se hizo un llamado a la ciudadanía para que planifique con anticipación sus rutinas deportivas durante el fin de semana y tenga en cuenta estas modificaciones temporales.

Las autoridades reiteraron que las medidas buscan facilitar el normal desarrollo de las elecciones y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos, mientras que los escenarios deportivos retomarán su operación habitual una vez finalice la jornada electoral.

Más noticias de Medellín