¡Denúncielo! Millonaria recompensa por sujeto que atacó al perrito y quedó en video

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha emitido un contundente llamado a la ciudadanía, ofreciendo una alta recompensa por información que conduzca a la captura de un sujeto que cometió un acto de extrema crueldad contra un perro.

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), el gobernador publicó en la noche de este jueves 6 de noviembre la siguiente información:

«Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto.»

Rendón expresó su repudio ante el atroz acto, cuestionando: «Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito.»

Búsqueda Inmediata del Agresor

Las autoridades buscan identificar y capturar al responsable de este acto de maltrato animal, que es considerado un delito penal en Colombia bajo la Ley 1774 de 2016.

Se pide a cualquier persona que posea información relevante sobre la identidad o el paradero de este individuo, contactar a las autoridades de inmediato.

Trino del gobernador de Antioquia

