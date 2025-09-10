Resumen: El secretario de Gobierno de Pradera fue asesinado la noche del martes mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela

¡Denuncie! Gobernadora del Valle ofrece recompensa por asesinos del Secretario de Gobierno de Pradera

Minuto30.com .- La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su «profunda indignación» por el asesinato de José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera.

La mandataria, a través de su cuenta de X, confirmó que se ha dispuesto una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la captura de los responsables del crimen.

Toro informó que ha solicitado un equipo especial de investigadores para dar con el paradero de los asesinos. Además, anunció que este miércoles se realizará un Consejo de Seguridad con la Fuerza Pública para avanzar en las investigaciones y tomar medidas contundentes.

El secretario de Gobierno de Pradera fue asesinado la noche del martes mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en un establecimiento público cerca de la alcaldía.

