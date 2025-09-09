pradera
Cuando veía el partido Venezuela-Colombia fue asesinado el secretario de Gobierno de Pradera, Valle

Resumen: Asesinan a José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca. El líder social y político fue baleado mientras veía el partido de Colombia

Minuto30.com .- En una trágica noche de fútbol, el secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, José Dorian Jiménez Salazar, fue asesinado a tiros.

El crimen ocurrió la noche del 9 de septiembre, mientras el funcionario veía el partido entre Venezuela y Colombia en un establecimiento público cerca de la alcaldía.

Jiménez Salazar, de 46 años, era un reconocido líder social y político del Partido Conservador. Se desempeñó como concejal de Pradera entre 2020 y 2023, y en la actualidad era el secretario de Gobierno de la administración municipal. Su asesinato ha generado consternación en el municipio y en el departamento.

Las autoridades se encuentran investigando los móviles del crimen y buscan dar con el paradero de los responsables. El asesinato del funcionario ha revivido el debate sobre la seguridad de los líderes sociales y políticos en Colombia.

