Resumen: Denuncian el hallazgo de cientos de cráneos de perros bajo el puente de la Calle 6 con 30 en Bogotá. Alcaldía de Puente Aranda niega sacrificios.

¿Se los están comiendo? El macabro hallazgo de centenares de cráneos de perros bajo un puente en Bogotá

Bogotá despertó este miércoles 21 de enero con un hallazgo terrorífico. Las autoridades dieron a conocer una fosa común de perros ubicada bajo el puente de la Calle Sexta con Carrera 30, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Las imágenes, que se volvieron virales en cuestión de horas en redes sociales, muestran centenares de cráneos y restos óseos de diferentes tamaños amontonados en lonas y mantas.

La gravedad de la denuncia ciudadana ha escalado a tal punto que habitantes del sector y recicladores aseguran que estos animales habrían sido sacrificados para el consumo humano por parte de habitantes de calle.

Ante la ola de indignación, la Alcaldía Local de Puente Aranda emitió un pronunciamiento oficial para intentar calmar los ánimos.

Según la administración, los restos fueron encontrados en costales abandonados durante una jornada de limpieza y recuperación del espacio público. Aunque confirmaron la presencia de los huesos, negaron que en el lugar se hubieran encontrado “lagos hemáticos” u órganos frescos que indicaran sacrificios recientes.

Por ahora, las autoridades insisten en que se trata de restos antiguos y sin origen claro. Mientras los grupos animalistas exigen una investigación forense profunda que determine si estos “peluditos” tenían dueños o si se trataba de población callejera víctima de una red de maltrato sistemático en el corazón de la capital.

