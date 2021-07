Denuncian que en la vía Cisneros – San Roque no hay paso hace más de 5 horas

A las redes de Minuto30 llegó una denuncia ciudadana en la que aseguran que varias personas permanecen atrapadas en un ‘taco’ en un sector de la vía que comunica a Cisneros con San Roque.

De acuerdo con lo expresado han sido más de 5 horas las que han permanecido en el sitio sin poder seguir su ruta hacia San Roque debido a que un camión se varó en la vía y no han podido moverlo del lugar.

Denuncian que no les dan soluciones

Una de las personas que denuncia, le contó a Minuto30, «la concesión no ha podido solucionar la situación ‘no tiene grúas’ somos más de 400 personas afectadas, el Inspector de Tránsito no contesta, Policía no contesta; hay menores de edad que no han podido comer y enfermos, la concesión encargada no aporta una solución».

Varios conductores incluso aseguraron que no hay señalización que indique el percance en la vía, hecho que los molesta aún más.

También contaron que vías alternas permanecen colapsadas, «vehículos de servicio público como buses intentaron meterse por esas rutas alternas y eso empeoro la situación». Añadió el denunciante.

Minuto30 intentó contactarse con representantes de la Concesión pero hasta el momento de la publicación de esta nota no fue posible.

