Despertó con besos de un desconocido: denuncian presunto caso de acoso en un vuelo

Un nuevo caso de presunto acoso a bordo de un vuelo comercial ha generado indignación en redes sociales. Según una denuncia divulgada en la red social X, una mujer habría sido víctima de contacto indebido mientras dormía durante un vuelo internacional con destino a Boston.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió en horas de la noche, cuando la pasajera descansaba en su asiento. La mujer relató que despertó tras sentir contacto en su rostro y, al reaccionar, se dio cuenta de que el hombre que viajaba a su lado la estaba besando sin su consentimiento.

De inmediato, la pasajera alertó a una integrante de la tripulación sobre lo ocurrido. La cuenta que hizo pública la situación aseguró que presuntamente la respuesta recibida por parte de la auxiliar de vuelo fue que “no podía hacer nada”.

En la publicación se señala que el vuelo correspondía a la ruta AV222 y se identifica al presunto agresor como un hombre que ocupaba la silla contigua.

Tras la viralización del caso, decenas de usuarios expresaron su rechazo y cuestionaron la actuación de la aerolínea. La denuncia también puso sobre la mesa la falta de claridad frente a los protocolos de atención para casos de violencia sexual o de género durante los vuelos.

Ante la controversia, Avianca confirmó que tuvo conocimiento del caso y que inició una investigación interna. En un pronunciamiento, la aerolínea aseguró que rechaza cualquier acto de violencia, acoso o abuso y reiteró su política de cero tolerancia frente a este tipo de comportamientos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado si el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales ni si el pasajero señalado fue identificado o retenido.

Ivonne viajó anoche en @avianca a Bostón, AV222 despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida, cuando notifica a la azafata le respondió que no podía hacer nada. @avianca no tiene protocolos de VBG.

(el tipo es el del saco con letra roja)

