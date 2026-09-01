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    Fico Gutiérrez denuncia dilaciones en proceso judicial contra Miguel Quintero

    Tras suspenderse por tercera vez la audiencia contra Miguel Quintero, Fico acusó la existencia de maniobras para frenar la imputación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fico Gutiérrez denuncia dilaciones en proceso judicial contra Miguel Quintero

    Resumen: Federico Gutiérrez criticó la suspensión de la audiencia contra Miguel Quintero y cuestionó supuestas presiones del Gobierno Petro en la justicia.

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    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó de manera tajante tras confirmarse la tercera suspensión consecutiva de la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exmandatario Daniel Quintero Calle.

    Durante su intervención, Gutiérrez rechazó lo que consideró un ‘jueguito dilatorio’ por parte de la defensa del procesado para aplazar las diligencias y evitar el avance formal de la investigación penal.

    El caso contra el investigado, a quien la administración actual vincula con la presunta red denomida «Los Hermanitos Q», contempla acusaciones por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

    Según los expedientes que adelanta la Fiscalía General de la Nación, se habrían direccionado convenios irregulares en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que superan los $18.000 millones de pesos, soportados en chats, correos, testimonios y preacuerdos de exfuncionarios que decidieron colaborar mediante la figura de principio de oportunidad.

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    La molestia de la administración distrital se concentró en los continuos aplazamientos que han frenado la formulación de cargos. Gutiérrez señaló de forma directa que esta estrategia busca entorpecer el debido proceso y cuestionó la posible injerencia de sectores del nivel central en el trámite judicial.

    «Ellos fueron protegidos por el gobierno Petro durante muchos años. Yo lo que quiero saber es hasta dónde están llegando esos tentáculos, pero tiene que haber justicia, definitivamente hay algo muy raro detrás y todos lo sabemos», aseveró el mandatario.

    Para el alcalde, las maniobras de la defensa constituyen una táctica deliberada dentro de este jueguito procesal que busca dilatar la imposición de eventuales medidas de aseguramiento en centro carcelario.

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    Por último, hizo un llamado a los jueces de control de garantías para que garanticen el desarrollo de las diligencias, priorizando el material probatorio recabado y evitando que el proceso quede cobijado por la impunidad en la capital antioqueña.

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