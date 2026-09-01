Alias «Pirry» sería el determinador de la masacre de Rionegro

Resumen: En una operación coordinada con la Policía de España y mediante circular roja de Interpol, fue detenido uno de los criminales más buscados de Antioquia. La Gobernación ofrecía 250 millones de pesos por su paradero.

Minuto30.com .- El cerco internacional dio resultados. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en las últimas horas un duro golpe contra la criminalidad organizada: la captura en territorio europeo de alias ‘Pirry’, señalado como uno de los máximos cabecillas de la estructura delincuencial ‘El Mesa’ y uno de los prófugos más buscados del departamento.

La detención se logró en España gracias a la activación de una circular roja de Interpol y a un riguroso trabajo de inteligencia articulado con las autoridades de ese país.

El cerebro detrás de la masacre en Rionegro

Alias ‘Pirry’ carga con un extenso y violento prontuario. Las autoridades lo señalan como el determinador (autor intelectual) de la masacre que cobró la vida de siete personas en el municipio de Rionegro, un hecho que conmocionó al Oriente antioqueño.

Además del múltiple homicidio, el cabecilla era requerido por la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes. Según los reportes de inteligencia, este individuo fue la pieza clave que lideró la sangrienta expansión territorial de ‘El Mesa’ hacia el Oriente del departamento, desatando una ola de violencia por el control de las rentas ilícitas.

Petición de bombardeos contra ‘El Mesa’

Tras celebrar el resultado operativo y recordar la recompensa de 250 millones de pesos que pesaba sobre el criminal, el gobernador Rendón aprovechó el anuncio para enviar un mensaje contundente al Gobierno Nacional sobre la forma en que se debe combatir a esta estructura.

El mandatario departamental aseguró que el Estado está en mora de recategorizar a ‘El Mesa’ como un Grupo Armado Organizado (GAO). Esta declaratoria jurídica y operativa le otorgaría a las Fuerzas Militares la facultad legal para utilizar todo su poder de fuego ofensivo, incluyendo la ejecución de bombardeos tácticos contra los campamentos de esta organización criminal.

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