Denuncian presunto caso de maltrato animal: perros vivirían entre excremento en Robledo

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Resumen: Denuncian presunto maltrato animal en Medellín: perros estarían encerrados en un balcón en malas condiciones.

A través de redes sociales se presentó una denuncia ciudadana de un presunto caso de maltrato animal en la ciudad de Medellín, específicamente en el sector de Robledo.

Según la información difundida, la situación estaría ocurriendo en un apartamento ubicado en la Diagonal 99B # 64AD-70, en donde al parecer dos perros permanecerían encerrados en un balcón.

Los perros estarían viviendo en condiciones inadecuadas, rodeados de excremento y sin las condiciones mínimas de bienestar, lo que ha generado preocupación entre vecinos y ciudadanos que conocieron el caso.

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Las denuncias indican que la situación ya habría sido puesta en conocimiento de las autoridades, solicitando una visita de verificación para determinar el estado de los animales y tomar las medidas correspondientes.

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre este caso, por lo que serán las entidades competentes las encargadas de confirmar la veracidad de la denuncia y establecer si hay lugar a sanciones o acciones de protección.

La comunidad hizo un llamado urgente para que se atienda la situación y se garantice el bienestar de los caninos involucrados.

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