¡Los ‘kuervos’ no podrán volar en Ditaires! Itagüí le dijo no a los hinchas del Junior para el partido contra Atlético Nacional

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II tendrán este miércoles el esperado duelo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí-Ditaires.
Para el juego, la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Itagüí (CLSCCFI) ha tomado la decisiones.
La principal, prohibir el ingreso a todos los integrantes de barras, aficionados y seguidores del equipo tiburón para el compromiso de la tercera fecha, programado para el miércoles 26 de noviembre a las 8:30 p.m.
La medida, comunicada oficialmente tras la reunión de la CLSCCFI celebrada el lunes 24 de noviembre de 2025, se sustenta en las facultades legales otorgadas por normativas como la Ley 1270 de 2009 y decretos locales y nacionales.
Aunque el comunicado oficial no profundiza en los motivos específicos, el contexto del fútbol colombiano y los antecedentes de comportamiento de la hinchada juniorista en anteriores visitas a la región han sido determinantes.
El recuerdo del comportamiento de los seguidores del Junior en su última presencia en el estadio Atanasio Girardot no fue el mejor, llevando a las autoridades locales a optar por la máxima precaución.
“La CLSCCFI, reunida el día lunes 24 de noviembre de 2025, adopta la decisión de NO autorizar el ingreso al estadio metropolitano ciudad de Itagui-Ditaires de los integrantes de la barra, aficionados y seguidores del equipo visitante el día miércoles 26 de noviembre de 2025…”, reza la parte central de la comunicación.
El partido, vital para las aspiraciones de ambos equipos en los cuadrangulares, se jugará en el municipio del sur del Valle de Aburrá, con el Verdolaga actuando como local.
Con esta prohibición, Atlético Nacional tendrá un ambiente totalmente a su favor, garantizando una asistencia exclusiva de sus propios aficionados.
El juego en el Metropolitano de Itagüí será este miércoles, 26 de noviembre desde las 8:30 de la noche.
