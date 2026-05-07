Resumen: Capturan en Tarazá a alias 'Luis', señalado integrante del Clan del Golfo y presunto coordinador de rutas de narcotráfico.

Una nueva captura contra estructuras del crimen organizado se registró en el Bajo Cauca antioqueño, donde las autoridades confirmaron la detención de alias ‘Luis’, señalado de integrar una subestructura del Clan del Golfo con presencia en esta región del departamento.

El operativo se desarrolló en el municipio de Tarazá, como parte de las acciones adelantadas por organismos de seguridad para afectar las redes logísticas y financieras de grupos armados ilegales que operan en Antioquia.

Según las investigaciones, alias ‘Luis’ tendría un papel estratégico dentro de la estructura conocida como ‘Yeison Leudo Chaverra’, donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con el envío de cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales, especialmente en Europa.

Las autoridades indicaron que la captura representa un golpe importante para la organización, debido a que el detenido también estaría vinculado al manejo de recursos económicos provenientes de actividades ilícitas.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el señalado habría utilizado negocios y actividades comerciales aparentemente legales para mover y ocultar dinero relacionado con el narcotráfico, fortaleciendo así las finanzas del grupo criminal en diferentes municipios del Bajo Cauca.

Además de las labores logísticas, las investigaciones apuntan a que alias “Luis” tendría conexiones con otras redes dedicadas al tráfico internacional de drogas, aspecto que continúa siendo materia de verificación por parte de las autoridades judiciales.

Tras la captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan los procesos judiciales y las indagaciones para establecer el alcance de sus presuntas actividades dentro de la organización ilegal.

Las autoridades reiteraron que continuarán las operaciones contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en esta zona del departamento y que mantienen actividades asociadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

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