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Resumen: Dos viviendas fueron demolidas en La Ceja tras un proceso de extinción de dominio por su presunto uso en la venta de estupefacientes.

¡Se acabaron las casas del delito! Demuelen dos viviendas en La Ceja usadas para vender droga

Una demolición en La Ceja terminó con dos viviendas que, según las autoridades, eran utilizadas para la venta de estupefacientes.

Los inmuebles estaban ubicados en los sectores Manantiales y Obreros de Cristo y fueron derribados este miércoles 9 de septiembre, luego de culminar un proceso de extinción de dominio.

La intervención fue realizada de manera conjunta por la Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de La Ceja, como parte de las acciones dirigidas a recuperar espacios que, de acuerdo con las autoridades, se habían convertido en focos de inseguridad.

Antes de la llegada de la maquinaria, tres personas que ocupaban las viviendas salieron voluntariamente de los inmuebles, después de recibir la notificación administrativa correspondiente.

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La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa, señaló que la intervención busca dejar claro que los bienes utilizados para actividades delictivas pueden ser objeto de acciones por parte de las autoridades.

La mandataria también hizo un llamado a los propietarios para que tengan precaución al momento de arrendar sus viviendas y conozcan a las personas que las ocupan.

Durante la jornada, la alcaldía también planteó al Gobierno nacional la revisión de la regulación relacionada con el consumo de sustancias en espacios públicos.

Con esta demolición en La Ceja, la Gobernación de Antioquia informó que ya son 68 los predios derribados en diferentes municipios del departamento dentro de esta estrategia contra lugares señalados como focos de inseguridad.

La estrategia continuará en las próximas semanas con intervenciones previstas en La Estrella, Caldas, Copacabana y Yarumal.

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