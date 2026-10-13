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Resumen: La Alcaldía de Medellín inició la demolición de una propiedad vinculada a Pablo Escobar, ubicada en El Diamante N.° 2, en El Poblado. El inmueble, de 1.854 metros cuadrados, permaneció abandonado durante años y, según las autoridades, era utilizado para consumir drogas, realizar presuntos rituales satánicos y promover el narcoturismo. La intervención contó con concepto técnico del DAGRD y una orden de la Inspección de Convivencia y Paz.

Demuelen casa ligada a Pablo Escobar: la habrían usado para consumir drogas y hacer rituales satánicos

La Alcaldía de Medellín inició la demolición de una propiedad vinculada históricamente a Pablo Escobar, ubicada en el barrio El Diamante N.° 2, en la comuna 14-El Poblado. El inmueble, que permaneció abandonado durante años, se convirtió en motivo de preocupación para los habitantes del sector por las actividades que, según reportes oficiales, se desarrollaban en su interior.

La intervención busca recuperar este espacio y atender los problemas de seguridad y convivencia asociados con la vivienda. De acuerdo con la Administración Distrital, el lugar era utilizado durante las noches para el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas, además de la realización de actos sexuales y presuntos rituales satánicos.

Las autoridades también identificaron grafitis y otros elementos relacionados con estas prácticas, así como señales del uso del inmueble para exaltar la figura del antiguo narcotraficante y promover el narcoturismo.

Una propiedad que generaba preocupación en El Poblado

La casa está ubicada en un lote de 1.854 metros cuadrados, en el barrio El Diamante N.° 2. Su estado de abandono y las actividades reportadas en el lugar llevaron a la Administración Distrital a adelantar las gestiones necesarias para intervenir la propiedad.

Según la Alcaldía, el propósito de la demolición es recuperar un espacio que durante años estuvo relacionado con situaciones que afectaban la tranquilidad de la comunidad.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, se refirió a la intervención y señaló que la ciudad no debe permitir que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que comprometan la seguridad ni en lugares utilizados para exaltar el narcotráfico.

El mandatario también sostuvo que la actuación busca enviar un mensaje contra la glorificación de figuras vinculadas con el crimen y favorecer la recuperación de espacios para la comunidad.

Los antecedentes documentales de la propiedad se remontan a 1979, cuando fue adquirida por Victoria Eugenia Henao, esposa de Pablo Escobar, según la información divulgada por el Distrito.

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Posteriormente, en 2004, el inmueble quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación. En 2018 pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), después de un proceso de extinción de dominio.

La situación jurídica de la propiedad fue confirmada mediante una sentencia de 2020, de acuerdo con los antecedentes presentados por la Alcaldía.

A partir de estos trámites, el Distrito adelantó gestiones ante la SAE para hacer efectiva la intervención que permitió comenzar los trabajos de demolición.

DAGRD e Inspección de Convivencia y Paz intervinieron en el proceso

Para dar paso a la demolición, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) emitió un concepto técnico, mientras que la Inspección de Convivencia y Paz expidió la orden correspondiente.

Estos procedimientos hicieron parte de las actuaciones adelantadas para iniciar la intervención del inmueble, cuya situación había generado inquietudes entre los residentes del sector.

Manuel Villa Mejía indicó que la recuperación también pretende evitar que lugares asociados con el pasado criminal de Medellín continúen utilizándose para promover el narcoturismo o desarrollar actividades que deterioren la convivencia.

Con el inicio de la demolición, la Administración Distrital busca recuperar el lote ubicado en El Diamante N.° 2 y atender una problemática que, según las autoridades, se mantuvo durante años en esta zona de El Poblado.