¡17 policías resistieron solos 5 horas! Gobierno responde tardíamente y anuncia plan de reconstrucción en Cauca

El alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, denunció que la Fuerza Pública tardó cinco horas y media en llegar al municipio mientras apenas 17 policías combatían en solitario contra las disidencias de las Farc que ejecutaban una brutal toma armada del casco urbano.

La revelación se produjo cuando el mandatario viajó a Bogotá para reunirse con funcionarios del Gobierno Nacional tras el ataque que dejó la alcaldía del pueblo completamente destruido.

“Dolorosísimas y fue terrible, terrible, terrible. Es algo que uno no quisiera volver a vivir ni que nadie viviera. Todos los sentimientos negativos que se pueda imaginar corren por el cuerpo, por la mente y por el corazón”, expresó Peña sobre las diez horas de terror que vivió su municipio.

Según el alcalde, la infraestructura pública quedó prácticamente arrasada. “Lo que es el centro administrativo de los pueblos está completamente destruido: el edificio de la Alcaldía, el de la Policía, la Casa de Justicia y las viviendas adyacentes”, detalló el funcionario.

La demora de los refuerzos militares generó indignación. Las autoridades han explicado que las condiciones meteorológicas impidieron el desplazamiento de aeronaves y que las vías terrestres estaban bloqueadas con vehículos atravesados y explosivos instalados por los atacantes.

“Espero que nos puedan explicar en detalle. En principio se ha dicho que las condiciones meteorológicas no permitían el alcance de las aeronaves, y reconozco que los pasos por carretera estaban cerrados, se habían atravesado vehículos y había explosivos a lo largo de las vías, pero cinco horas es demasiado tiempo”, cuestionó Peña.

El alcalde también reveló que el presidente Gustavo Petro no lo ha contactado tras el ataque, y que únicamente ha mantenido comunicación con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien anunció que el Gobierno avanzará en la reconstrucción del municipio.

Ejército defiende operaciones en el Cauca

El segundo comandante del Ejército Nacional, general Erik Rodríguez Aparicio, defendió las operaciones militares en el departamento y contextualizó la situación de seguridad en la región.

“El trabajo que vienen adelantando las tropas del Ejército Nacional en el Departamento del Cauca es muy importante, 24 horas, 7 días a la semana. Hemos logrado anticipar y neutralizar más del 80 por ciento de las acciones de estos grupos armados organizados este año”, afirmó el alto oficial.

Sobre el ataque a Buenos Aires, Rodríguez explicó que: “Incurrieron en el delito de perfidia, ya que para llegar al sitio disimularon su movimiento vistiéndose de civil y una vez advirtieron la presencia de las tropas y de la Fuerza Aérea, lo primero que hicieron fue cambiar sus ropas y esconderse en la población civil”, denunció.

El general hizo un llamado a la comunidad: “No podemos permitir que estos terroristas, detrás de la protección de un negocio ilegal como la minería criminal y el narcotráfico, destruyan nuestros municipios. Necesitamos la participación de los caucanos con información oportuna. Un ataque de estos no se planea en un día y deja muchos indicios antes de que suceda”.

La comunidad de Buenos Aires permanece expectante a que los anuncios se traduzcan en acciones concretas que permitan recuperar la normalidad después de una de las jornadas más violentas que ha vivido el norte del Cauca en los últimos años, reviviendo escenas que muchos creían superadas hace dos décadas.

