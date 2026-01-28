Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Confirman las primeras identidades de las ocho víctimas del accidente en la vía Panamericana

    Un terrible choque entre un camión y una buseta dejó 8 personas muertas en la vía Panamericana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Tragedia en el Cauca! Choque entre bus y tractocamión dejó al menos siete muertos en la vía Panamericana
    Captura del video de redes sociales.
    Confirman las primeras identidades de las ocho víctimas del accidente en la vía Panamericana

    Resumen: Un fatal choque en la vía Panamericana (Cauca) dejó 8 muertos y varios heridos. Un tractocamión y una buseta de Velotax colisionaron y se incendiaron.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El pasado martes 27 de enero, un brutal choque en el kilómetro 45 de la vía Panamericana, sector de El Cabuyal (Caldono), cobró la vida de ocho personas.

    La emergencia involucró a un tractocamión cargado con alimentos y una buseta de servicio público, los cuales impactaron de forma frontal, provocando un incendio inmediato que consumió el vehículo de carga en cuestión de segundos.

    Entre las víctimas fatales confirmadas se encuentran los conductores de ambos vehículos: Juan Carlos, quien manejaba el tractocamión, y Fernando Galvis, conductor de la buseta.

    Galvis viajaba junto a su esposa, Natalia; ambos eran reconocidos habitantes del barrio San Carlos en Timbío. La tragedia se ensañó también con la infancia, pues un menor de nueve años, identificado como Diego y quien estaba bajo protección del ICBF, falleció mientras era trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas tras el fuerte choque.

    Lea también: ¡Sin collar pero con pañoleta! Perrita deambula por Niquía y no se ha dejado atrapar: si es suya vaya rápido

    Las autoridades de tránsito manejan como principal hipótesis una invasión de carril sumada al exceso de velocidad por parte de uno de los automotores.

    El choque fue de tal magnitud que los tanques de combustible del camión explotaron, dificultando las labores iniciales de rescate que intentaron adelantar obreros de la doble calzada con extintores de mano.

    Actualmente, dos personas permanecen en estado crítico y con pronóstico reservado en centros médicos de Popayán.

    La vía Panamericana estuvo cerrada por más de siete horas mientras los cuerpos de bomberos de Tunía, Piendamó y Santander de Quilichao controlaban la conflagración y el CTI de la Fiscalía realizaba el levantamiento de los cuerpos.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.