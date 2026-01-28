Resumen: Un fatal choque en la vía Panamericana (Cauca) dejó 8 muertos y varios heridos. Un tractocamión y una buseta de Velotax colisionaron y se incendiaron.

Confirman las primeras identidades de las ocho víctimas del accidente en la vía Panamericana

El pasado martes 27 de enero, un brutal choque en el kilómetro 45 de la vía Panamericana, sector de El Cabuyal (Caldono), cobró la vida de ocho personas.

La emergencia involucró a un tractocamión cargado con alimentos y una buseta de servicio público, los cuales impactaron de forma frontal, provocando un incendio inmediato que consumió el vehículo de carga en cuestión de segundos.

Entre las víctimas fatales confirmadas se encuentran los conductores de ambos vehículos: Juan Carlos, quien manejaba el tractocamión, y Fernando Galvis, conductor de la buseta.

Galvis viajaba junto a su esposa, Natalia; ambos eran reconocidos habitantes del barrio San Carlos en Timbío. La tragedia se ensañó también con la infancia, pues un menor de nueve años, identificado como Diego y quien estaba bajo protección del ICBF, falleció mientras era trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas tras el fuerte choque.

Las autoridades de tránsito manejan como principal hipótesis una invasión de carril sumada al exceso de velocidad por parte de uno de los automotores.

El choque fue de tal magnitud que los tanques de combustible del camión explotaron, dificultando las labores iniciales de rescate que intentaron adelantar obreros de la doble calzada con extintores de mano.

Actualmente, dos personas permanecen en estado crítico y con pronóstico reservado en centros médicos de Popayán.

La vía Panamericana estuvo cerrada por más de siete horas mientras los cuerpos de bomberos de Tunía, Piendamó y Santander de Quilichao controlaban la conflagración y el CTI de la Fiscalía realizaba el levantamiento de los cuerpos.

