Tribunal admite demanda contra Laura Sarabia como embajadora ante Reino Unido por no saber inglés

Resumen: El Tribunal de Cundinamarca admite demanda contra Laura Sarabia. Cuestionan su falta de inglés y títulos para ser embajadora en Reino Unido.

La cuestionada funcionaria Laura Sarabia vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de su reciente aterrizaje en territorio europeo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que estudiará de fondo una demanda que busca tumbar su nombramiento como embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

El documento que admitió el magistrado ponente pone la lupa sobre el Decreto 1029 de septiembre de 2025. Según el demandante, el Gobierno Nacional se habría saltado las reglas al designar a Laura Sarabia en un cargo de altísima jerarquía sin que ella cumpliera con los requisitos mínimos de ley.

El principal “pecado” que se lee en el texto judicial es la falta de dominio del idioma inglés, algo que resulta apenas lógico para alguien que debe negociar cara a cara con la corona y el parlamento británico.

Pero el enredo no para ahí. La demanda sostiene que la embajadora no acreditó estudios de posgrado ni cuenta con la experiencia de 25 años en el servicio consular que exige la normativa para quienes no pertenecen a la carrera diplomática.

“Es una jurisdicción donde la comunicación sin intérpretes es vital para la soberanía”, advierte el recurso que ahora tiene a la Cancillería corriendo para explicar cómo enviaron a Londres a alguien que, presuntamente, no certificó ni una segunda lengua ni los títulos académicos requeridos para el cargo de embajadora.

