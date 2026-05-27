¡Del reguetón al universo Pixar! Bad Bunny le dará vida a un nuevo y misterioso personaje en ‘Toy Story 5’

Resumen: Bad Bunny se unirá oficialmente al universo de Toy Story 5 como la voz de “Pizza con Gafas de Sol”, un nuevo personaje que vive junto a otros juguetes olvidados en una casita abandonada. La película traerá de regreso a Woody, Buzz Lightyear y Jessie, mientras explora el impacto de la tecnología y las pantallas en la forma de jugar de las nuevas generaciones. La nueva entrega de Pixar llegará a los cines en junio de 2026 con nuevas voces, personajes y una historia marcada por la nostalgia y los cambios digitales.

La llegada de Bad Bunny al universo de Toy Story 5 ya es oficial. Disney y Pixar confirmaron que el artista puertorriqueño hará parte de la quinta entrega de la emblemática franquicia animada, una noticia que rápidamente se convirtió en tendencia entre fanáticos del cine y seguidores del cantante alrededor del mundo.

El intérprete de “Tití Me Preguntó” prestará su voz a un personaje completamente nuevo dentro de la historia, ampliando así su presencia en Hollywood y sumándose a una de las sagas más importantes en la historia de la animación.

La participación del cantante fue revelada por Pixar a través de sus redes sociales junto a un breve adelanto en el que aparece el personaje “Pizza con Gafas de Sol”, acompañado de la reconocible risa del artista. El anuncio despertó una enorme expectativa entre el público, especialmente por tratarse de una franquicia que ha acompañado a varias generaciones desde el estreno de la primera película en 1995.

Según la información entregada por Disney, el personaje de Bad Bunny hará parte de un grupo de juguetes olvidados que viven alejados del resto, dentro de una casita abandonada en el jardín. “Con un aire naturalmente cool y misterioso, Pizza con Gafas de Sol forma parte de una pequeña, pero poderosa, comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín”, detalló el estudio en un comunicado oficial.

El nuevo juguete que llega a revolucionar Toy Story

Aunque Pixar no ha revelado mayores detalles sobre el desarrollo de la historia, distintos adelantos apuntan a que este nuevo personaje tendrá un papel importante dentro de la trama y compartirá momentos con Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes clásicos que regresan para esta nueva aventura.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que Bad Bunny grabará sus líneas tanto en inglés como en español, algo que fortalece la conexión de la película con el público latino y amplía aún más el alcance internacional de la producción. La decisión también representa una apuesta clara de Disney y Pixar por integrar figuras globales con enorme impacto cultural en sus proyectos más importantes.

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La relación del cantante con Toy Story viene desde hace años. En diferentes ocasiones, el artista ha mostrado públicamente su gusto por la franquicia, compartiendo imágenes y referencias relacionadas con los personajes creados por Pixar. Ese vínculo previo hizo que muchos seguidores celebraran aún más su incorporación al elenco de voces.

Además del artista puertorriqueño, Toy Story 5 traerá de regreso a varias de las voces más recordadas de la saga. Tom Hanks volverá a interpretar a Woody, mientras que Tim Allen retomará el papel de Buzz Lightyear. Joan Cusack también regresará como Jessie, manteniendo así la esencia clásica de la franquicia.

La película también contará con nuevas incorporaciones. Alan Cumming dará vida a “Evil Bullseye”, una versión alternativa del caballo de Woody dentro de una secuencia de juego. Conan O’Brien interpretará a Smarty Pants y Ernie Hudson asumirá el personaje de Combat Carl tras la muerte de Carl Weathers.

Entre los nuevos juguetes también aparecerán Atlas, un hipopótamo equipado con GPS; Snappy, una cámara fotográfica; y el Dr. Nutcase, un juguete que curiosamente siente miedo de la tecnología.

Tecnología, nostalgia y el regreso de los personajes clásicos

Precisamente, el choque entre la tecnología y el juego tradicional será el eje principal de la historia. En esta nueva entrega, Woody, Buzz y sus amigos tendrán que enfrentarse a un entorno completamente diferente, donde las pantallas y los dispositivos electrónicos dominan el entretenimiento de los niños.

La principal antagonista será Lilypad, una moderna tableta inteligente diseñada para interactuar con los menores y reemplazar poco a poco el uso de juguetes físicos. El personaje tendrá la voz de Greta Lee y representará el impacto que ha tenido la era digital en las nuevas generaciones.

La sinopsis oficial adelanta parte del conflicto central de la película: “Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?”.

La dirección de Toy Story 5 estará a cargo de Andrew Stanton, reconocido por su trabajo en películas como WALL-E, Finding Nemo y Finding Dory. La codirección será de Kenna Harris, mientras que Lindsey Collins asumirá la producción.

Otro de los regresos confirmados es el del compositor Randy Newman, responsable de algunas de las canciones y piezas musicales más emblemáticas de la saga, quien volverá a encargarse de la banda sonora original.

La incorporación de Bad Bunny a la película también refuerza el crecimiento de su carrera en la actuación. Aunque su trayectoria comenzó en la música, en los últimos años el artista ha participado en diferentes producciones cinematográficas y televisivas. Entre ellas aparecen Bullet Train, junto a Brad Pitt; Cassandro; y Narcos: México, proyectos que han ampliado su presencia en la industria del entretenimiento fuera de los escenarios.

Toy Story 5 llegará exclusivamente a salas de cine en junio de 2026, marcando el regreso de la franquicia siete años después de la última entrega. Con una historia enfocada en los cambios tecnológicos, el regreso de personajes históricos y la inclusión de nuevas figuras internacionales como Bad Bunny, Pixar apuesta nuevamente por reunir nostalgia, humor y actualidad en una de sus producciones más esperadas de los próximos años.