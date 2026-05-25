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    Red+ Noticias aparta de su cargo a su director tras graves denuncias de acoso: Él se defiende

    Este escándalo se enmarca en una fuerte sacudida dentro del periodismo nacional

    Publicado por: SoloDuque

    acoso abuso sexual
    Imagen tomada de Internet para ilustrar la nota. Créditos a quien corresponda
    Red+ Noticias aparta de su cargo a su director tras graves denuncias de acoso: Él se defiende

    Resumen: En su pronunciamiento público, la organización fue enfática al afirmar que rechaza cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de sus colaboradores

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A través de un comunicado oficial, Red+ Noticias anunció la decisión de separar temporalmente de sus funciones al director del noticiero, Giovanni Celis. La determinación del canal busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y el correcto desarrollo de las investigaciones que cursan en su contra por presunto acoso y malas prácticas laborales.

    ¿De qué se acusa al director del noticiero?

    La crisis institucional se desató tras conocerse los testimonios de dos trabajadoras del medio de comunicación, quienes expusieron conductas graves por parte del directivo:

    Presunto acoso sexual: Una de las denunciantes asegura que Celis habría utilizado su posición de poder dentro del canal para acosarla sexualmente.

    Presuntos comentarios inapropiados: Otra periodista del equipo sostuvo que el director le hacía comentarios no solicitados sobre su cuerpo.

    Por su parte, Giovanni Celis ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra, las cuales actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

    Con respecto a la presunta desaparición de canales de denuncia dejados por funcionarios del Ministerio, quienes instalaron códigos QR en zonas comunes y baños para que los empleados pudieran denunciar abusos de manera anónima estarían desapareciendo misteriosamente de las instalaciones.

    La respuesta de Red+ y la crisis en el periodismo colombiano

    En su pronunciamiento público, la organización fue enfática al afirmar que rechaza cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de sus colaboradores. Asimismo, aseguraron que continuarán colaborando plenamente con el Ministerio del Trabajo y aplicando sus protocolos internos para proteger a su equipo.

    Este escándalo se enmarca en una fuerte sacudida dentro del periodismo nacional. Con esta decisión, Celis se convierte en el tercer periodista de alto perfil en salir del aire tras señalamientos de este tipo, sumándose a la ola de acusaciones por presunto acoso que recientemente provocó los despidos de dos reconocidas figuras en Caracol Televisión.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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