A través de su cuenta de Twitter, la presentadora y modelo Amparo Grisales dejó un claro mensaje sobre lo que piensa de las marchas que se llevarán a cabo próximo 21 de noviembre en el país.

“¿Y qué es lo que piensan hacer los que promueven las marchas? ¿Incendiar buses, escuelas y todo lo que es de sus hermanos y compatriotas? ¡Dejen tanto odio que las cosas no se arreglan así! ¡Diálogo y cordura por favor! No sigamos el ejemplo de los países vecinos. SOMOS HUMANOS”: fueron las palabras que tuiteó una de los jurados del programa ‘Yo me llamo’.

Al parecer, Grisales quería amortiguar un poco el tema que se viene tratando en redes sociales sobre las ‘agresivas’ marchas que se esperan para ese día, pero lo que despertó fue varios comentarios como estos: