Defensoría rechaza paro armado decretado por disidencias de ‘Mordisco’ en Caquetá y Putumayo

La Defensoría del Pueblo rechazó el paro armado de 22 días decretado por el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC al mando de alias “Iván Mordisco”, en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

A través de su cuenta en X, la entidad rechazó la medida anunciada por la disidencia que sería aplicada desde el 9 de diciembre hasta el 30 del mismo mes, señalando que este tipo de amenazas profundizan la crisis en las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

“Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones”, señaló la Defensoría en su comunicado.

Durante los paros armados, estos grupos ilegales suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas, e incluso ordenan el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones.

Según la información difundida por el grupo armado, el paro afectaría los ríos Caquetá, Caguán, Sunciya, Sencella, Jericó, Consaya y Orotuya, así como los caños Peneya, Rojo, Gringo, Guamo, El Encanto, Esperanza, Huitoto y Sunciya.

Activación de sistemas de alerta

Para hacerle frente a la situación, la Defensoría activó los sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones. También hizo un llamado a las autoridades para garantizar seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.

“La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, concluyó la entidad.

Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por Nariño.

Cabe recordar que actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el gobierno: los Comandos de la Frontera, parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), y el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Por su parte, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.

