¿Shakira y Gerard Piqué firman la paz digital? Vuelven a seguirse y recuperan sus fotos juntos

Resumen: Fue un grupo de seguidores de la cantante colombiana quien detectó este sorprendente cambio. La realidad detrás de este acercamiento virtual es una señal de madurez: el tiempo ha actuado como bálsamo.

Minuto30.com .- El mes de junio ha comenzado con un movimiento inesperado que ha revolucionado el panorama internacional: Shakira y Gerard Piqué han vuelto a interactuar en las redes sociales. Cuatro años después de su mediática separación, la expareja ha vuelto a seguirse en Instagram y ha desarchivado varias de las fotografías de su larga relación en la que procrearon dos hijos.

De los himnos de desamor a la cordialidad

Fue un grupo de seguidores de la cantante colombiana quien detectó este sorprendente cambio. La realidad detrás de este acercamiento virtual es una señal de madurez: el tiempo ha actuado como bálsamo.

Atrás quedaron los reproches plasmados en cinco éxitos mundiales como Te Felicito, Monotonía, TQG, El Jefe y la icónica Session 53 con Bizarrap. Hoy, Shakira ha logrado sanar sus heridas y al parecer establecer una relación cordial con el padre de sus hijos.

De hecho, en el perfil de Instagram del exfutbolista ahora «conviven» con total normalidad las imágenes de su pasado junto a Shakira y las de su presente con Clara Chía.

Caminos separados, pero exitosos

La vida de ambos ha tomado rumbos muy distintos, pero igualmente estables:

Gerard Piqué continúa en España haciendo frente a sus numerosos proyectos empresariales, mientras disfruta de un excelente momento personal junto a Clara Chía.

Shakira, radicada en Miami junto a sus hijos, mira al futuro con ilusión y sin prisa por encontrar pareja.

«Por ahora no hay romance para mí. No tengo espacio ni tiempo para eso. Estoy muy ocupada. Mis hijos y mi carrera son mi prioridad (…) Estoy enamorada de mi carrera como nunca antes y también estoy disfrutando de mi tiempo a solas», confesó recientemente la artista a The Times.

Un 2026 marcado por hitos históricos

El cierre de este ciclo personal coincide con uno de los picos más altos en la carrera de la barranquillera. Shakira se prepara para una residencia histórica de 12 conciertos en Madrid, consolidando su poder de convocatoria.

La gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» de Shakira es oficialmente la gira más exitosa de la historia para un artista latino, habiendo sido galardonada con un Récord Guinness y ha logrado recaudar más de 420 millones de dólares, más de 3,3 millones de espectadores y de momento 82 escenarios abarrotados.

Además, vuelve a coronarse como la reina indiscutible de los mundiales. Este verano, la artista regresará por todo lo alto al Mundial de Fútbol 2026, donde interpretará el nuevo himno del campeonato, demostrando que su legado musical y su impacto global siguen más vigentes que nunca.