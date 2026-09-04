Resumen: La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por combates, ataques con drones y confinamientos en El Bagre, Antioquia.

¡Ataques con drones y ‘vacunas’ del 10%! La Defensoría encendió las alarmas en El Bagre

Una preocupante crisis humanitaria y de orden público se vive en el Bajo Cauca antioqueño tras la emisión de una alerta temprana de inminencia por parte de la Defensoría del Pueblo.

El documento institucional advierte sobre el inminente riesgo al que están expuestas los habitantes de El Bagre, así como las comunidades de los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver.

La emergencia responde al recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo y el frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, organizaciones que luchan por el control de la minería ilegal de oro en la serranía de San Lucas y el sector de Guamocó.

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Entre los factores más críticos denunciados por el organismo fiscalizador destaca el despliegue indiscriminado de drones cargados con explosivos y la proliferación de municiones sin explotar en zonas veredales.

Esta modalidad criminal ha provocado desplazamientos masivos, como el registrado a mitad de año cuando 61 familias debieron abandonar sus parcelas tras el impacto de 12 detonaciones aéreas.

Adicionalmente, la confrontación mantiene a cientos de campesinos en condición de confinamiento, con prohibiciones expresas para transitar por los corredores rurales después de las 6:00 de la tarde y la exigencia del cobro de extorsiones que ascienden al 10% de la producción aurífera.

Frente a la gravedad de este escenario, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública a tomar medidas urgentes mediante la emisión de esta alerta de seguridad.

La entidad remitió 14 recomendaciones a los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y el ICBF para que intervengan de manera inmediata en la zona.

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