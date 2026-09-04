¡A ‘armarse de paciencia’ en el volante! Cierres viales este fin de semana en Medellín

Resumen: Consulte los cierres viales en Medellín por la Maratón, el concierto de Arcángel, la Fiesta del Libro y obras públicas.
La Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña desplegará un amplio dispositivo de control debido a una serie de cierres viales programados durante este fin de semana por la realización de grandes eventos deportivos, culturales y la ejecución de obras públicas de infraestructura.
Las principales afectaciones a la movilidad iniciarán con los recorridos de la tradicional Maratón Medellín. Para el sábado 5 de septiembre se aplicarán restricciones totales entre las 6:30 a.m. y las 8:30 a.m. por la carrera 5K, mientras que el domingo 6 de septiembre, durante las pruebas de 10K, 21K y 42K, los bloqueos irán desde las 4:30 a.m. hasta las 12:00 del mediodía en sectores de La Candelaria, Laureles, Belén, Guayabal y El Poblado, jornada en la que además quedará suspendida la ciclovía de la avenida El Poblado.
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A la agenda deportiva se suma el concierto del reguetonero Arcángel en el estadio Atanasio Girardot, evento que provocará cierres totales en los alrededores del complejo deportivo desde las 4:00 p.m. del viernes 4 hasta las 3:00 a.m. del sábado 5, repitiéndose la medida entre las 4:00 p.m. del sábado y las 3:00 a.m. del domingo 6 de septiembre.
El perímetro impactado abarcará vías principales como la carrera 74, la carrera 72 y la calle 48, lo que obligó a cancelar temporalmente la ciclovía del sector.
Asimismo, sobre la carrera 52 (Carabobo), entre calles 73 y 77, habrá restricciones totales por el montaje y desarrollo de la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura hasta el 23 de septiembre.
En materia de obras de infraestructura, Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantendrá intervenciones parciales las 24 horas del día en la avenida Regional, a la altura de la carrera 62 entre calles 80C y 88, habilitando pasos restringidos hasta el jueves 10 de septiembre.
De igual manera, por los trabajos del paso a desnivel en la Loma El Tesoro, la calle 3 con carreras 28 y 29 experimentará afectaciones de carril continuas hasta el próximo 31 de diciembre.
Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y tomar vías alternativas para evitar congestiones en los corredores neurálgicos.
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