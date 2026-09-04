Resumen: Consulte los cierres viales en Medellín por la Maratón, el concierto de Arcángel, la Fiesta del Libro y obras públicas.

¡A ‘armarse de paciencia’ en el volante! Cierres viales este fin de semana en Medellín

La Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña desplegará un amplio dispositivo de control debido a una serie de cierres viales programados durante este fin de semana por la realización de grandes eventos deportivos, culturales y la ejecución de obras públicas de infraestructura.

Las principales afectaciones a la movilidad iniciarán con los recorridos de la tradicional Maratón Medellín. Para el sábado 5 de septiembre se aplicarán restricciones totales entre las 6:30 a.m. y las 8:30 a.m. por la carrera 5K, mientras que el domingo 6 de septiembre, durante las pruebas de 10K, 21K y 42K, los bloqueos irán desde las 4:30 a.m. hasta las 12:00 del mediodía en sectores de La Candelaria, Laureles, Belén, Guayabal y El Poblado, jornada en la que además quedará suspendida la ciclovía de la avenida El Poblado.

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A la agenda deportiva se suma el concierto del reguetonero Arcángel en el estadio Atanasio Girardot, evento que provocará cierres totales en los alrededores del complejo deportivo desde las 4:00 p.m. del viernes 4 hasta las 3:00 a.m. del sábado 5, repitiéndose la medida entre las 4:00 p.m. del sábado y las 3:00 a.m. del domingo 6 de septiembre.

El perímetro impactado abarcará vías principales como la carrera 74, la carrera 72 y la calle 48, lo que obligó a cancelar temporalmente la ciclovía del sector.

Asimismo, sobre la carrera 52 (Carabobo), entre calles 73 y 77, habrá restricciones totales por el montaje y desarrollo de la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura hasta el 23 de septiembre.

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En materia de obras de infraestructura, Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantendrá intervenciones parciales las 24 horas del día en la avenida Regional, a la altura de la carrera 62 entre calles 80C y 88, habilitando pasos restringidos hasta el jueves 10 de septiembre.

De igual manera, por los trabajos del paso a desnivel en la Loma El Tesoro, la calle 3 con carreras 28 y 29 experimentará afectaciones de carril continuas hasta el próximo 31 de diciembre.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y tomar vías alternativas para evitar congestiones en los corredores neurálgicos.

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