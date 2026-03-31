Resumen: El movimiento Defensores de la Patria y José Manuel Restrepo advierten que las presiones del gobierno sobre el Banco de la República amenazan la estabilidad económica del país y podrían disparar la inflación, afectando principalmente a los colombianos más pobres.

Defensores de la Patria advierten sobre riesgo inflacionario por presiones al Banco de la República

El movimiento político Defensores de la Patria, a través de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo De La Espriella, se pronunció con fuerza sobre lo que consideran una amenaza directa contra uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana: la independencia del Banco de la República.

Para este movimiento, los cuestionamientos que ha lanzado el ministro de Hacienda, Germán Ávila, contra la Junta Directiva del Banco de la República no son un simple debate técnico. Para Restrepo son una señal de autoritarismo que podría costarle caro al país.

“La autonomía del Banco de la República no es un capricho: es una protección para los hogares, el ahorro, la inversión y la estabilidad de la economía”, sostuvo Restrepo, quien no dudó en calificar como un grave error el distanciamiento del gobierno frente al rol constitucional que tiene la Junta Directiva de preservar el poder adquisitivo del peso colombiano.

Y el argumento no se queda en lo técnico. Desde Defensores de la Patria señalan que la soberanía de una nación no se mide únicamente por el control de sus fronteras, sino también por la solidez de sus instituciones.

En ese sentido, advierten que cualquier maniobra para interferir en la banca central abre la puerta a un ciclo de gasto descontrolado, deuda creciente y expectativas inflacionarias disparadas, cuya factura, como suele ocurrir, la terminan pagando los sectores más vulnerables de la población.

“La inflación es el peor impuesto para los más pobres”, advirtió Restrepo, poniendo el dedo en una llaga que muchos economistas llevan meses señalando.

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El movimiento también apuntó contra lo que denominan la trampa de la Asamblea Constituyente, argumentando que detrás de ese proyecto se esconde el verdadero objetivo: romper la autonomía monetaria para permitir que el gobierno controle la emisión de dinero a su antojo, un camino que, según ellos, conduce directamente a un escenario de hiperinflación.

Las consecuencias de esa ruta, sostienen, serían devastadoras para el empleo y la inversión. Sin confianza institucional, el capital privado simplemente se retira, y con él desaparecen las oportunidades de trabajo para miles de colombianos.

Ante ese panorama, Defensores de la Patria hace un llamado a la sociedad civil y al sector productivo para defender la integridad de las instituciones.

Su mensaje es contundente: en un eventual gobierno liderado por De La Espriella, el respeto por la autonomía técnica de los organismos del Estado no será opcional, sino la base sobre la que se construirá cualquier política económica.

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