Defensores de la Patria desmiente supuesta amenaza contra estratega de Paloma Valencia y anuncia acciones legales

Resumen: El movimiento ciudadano Defensores de la Patria desmintió categóricamente las acusaciones sobre una supuesta amenaza de Joaquín Gutiérrez contra Luis David Duque, estratega de Paloma Valencia. Aclararon que fue Duque quien inició el contacto telefónico, asegurando tener testigos de que no hubo intimidación alguna y recordando, además, que el estratega fue cliente jurídico de Abelardo De La Espriella en el pasado. Calificando el señalamiento como un ataque político de cara a las elecciones y un montaje para desinformar, la organización exigió a Duque una rectificación inmediata bajo la advertencia de iniciar acciones legales si no se produce, mientras adelantan investigaciones internas para descubrir los intereses detrás de esta versión.

En medio del agitado clima electoral, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria emitió un contundente pronunciamiento para desmentir las acusaciones realizadas por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional del partido Centro Democrático. Las declaraciones de Vallejo señalaban que Joaquín Gutiérrez habría amenazado a la familia de Luis David Duque, actual estratega de la campaña de la senadora Paloma Valencia.

A través de un comunicado oficial, el movimiento calificó la versión de la presunta amenaza como “falsa” y carente de todo sustento.

La versión del movimiento: “No hubo amenaza”

De acuerdo con la aclaración de la campaña, los hechos ocurrieron de manera diametralmente opuesta a como se han expuesto ante la opinión pública. Fue Luis David Duque quien, por iniciativa propia, contactó a Joaquín Gutiérrez. Defensores de la Patria asegura contar con testigos de dicha conversación, quienes pueden corroborar que durante el intercambio no se presentó ningún tipo de intimidación, ni conducta que pudiera interpretarse como una amenaza.

La organización política destacó además un antecedente que, a su juicio, deja en evidencia el carácter “infundado, contradictorio y abiertamente malintencionado” de las acusaciones: en el pasado, Luis David Duque recibió asesoría jurídica directa del hoy candidato Abelardo De La Espriella en un proceso de alta relevancia legal.

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Denuncian ataques sistemáticos en época electoral

Defensores de la Patria no considera que este cruce de declaraciones sea un hecho aislado. Por el contrario, enmarcan el episodio dentro de una serie de ataques recientes dirigidos contra el equipo de campaña de Abelardo De La Espriella, justo en un momento decisivo de la contienda electoral.

Ante la gravedad de los señalamientos, el movimiento anunció dos medidas inmediatas:

Investigación interna: Se adelantarán las indagaciones correspondientes para establecer con claridad quiénes están detrás de la difusión de este relato, así como los propósitos e intereses políticos que lo motivan.

Ultimátum legal: Exigieron al señor Luis David Duque la rectificación inmediata de estas afirmaciones. De no producirse retractación alguna, el movimiento advirtió que iniciará las acciones judiciales pertinentes.

Finalmente, Defensores de la Patria reiteró su rechazo a lo que califican como “montajes” destinados a afectar la honra de sus integrantes y a desviar la discusión pública mediante la desinformación. Hasta el momento, ni la campaña de Paloma Valencia ni el estratega Luis David Duque han emitido un nuevo pronunciamiento sobre esta exigencia.

Defensores de la Patria desmiente supuesta amenaza contra estratega de Paloma Valencia y anuncia acciones legales