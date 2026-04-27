¡El parche llegó al corregimiento! Cultura Parque encendió Altavista con arte y fiesta

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Resumen: Cultura Parque llegó por primera vez a Altavista en Medellín con actividades artísticas y recreativas para familias.

La estrategia Cultura Parque continúa expandiéndose en Medellín y, por primera vez, llegó al corregimiento de Altavista con una jornada enfocada en el arte, la recreación y la integración comunitaria.

La actividad reunió a decenas de familias en un espacio diseñado para promover la convivencia a través de expresiones culturales.

Durante aproximadamente cuatro horas, cerca de 220 personas, entre niñas, niños y adultos, participaron en diferentes actividades realizadas en la cancha Nuevo Amanecer. Allí se desarrolló una programación que incluyó presentaciones musicales, baile, juegos y dinámicas recreativas en el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña.

La iniciativa Cultura Parque, liderada por la alcaldía, busca acercar la oferta cultural a distintos sectores de la ciudad, especialmente a aquellos que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de espacios.

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En esta ocasión, los asistentes disfrutaron de varias muestras artísticas locales que hicieron parte de una agenda pensada para toda la familia.

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De acuerdo con lo proyectado, esta estrategia tendrá una amplia presencia durante el año, con decenas de encuentros en barrios y corregimientos. La programación incluye espectáculos de comedia, talleres creativos y actividades culturales abiertas al público.

Además de Altavista, la agenda contempla su llegada a otros territorios, incluyendo zonas rurales como San Antonio de Prado, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y el acceso al arte en diferentes comunidades.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para conocer las próximas fechas y actividades, destacando que estos espacios buscan consolidarse como puntos de encuentro cultural en Medellín.

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