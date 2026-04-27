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    ¡El parche llegó al corregimiento! Cultura Parque encendió Altavista con arte y fiesta

    Una jornada especial de Cultura Parque reunió a familias en un corregimiento con actividades para todos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡El parche llegó al corregimiento! Cultura Parque encendió Altavista con arte y fiesta

    Resumen: Cultura Parque llegó por primera vez a Altavista en Medellín con actividades artísticas y recreativas para familias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La estrategia Cultura Parque continúa expandiéndose en Medellín y, por primera vez, llegó al corregimiento de Altavista con una jornada enfocada en el arte, la recreación y la integración comunitaria.

    La actividad reunió a decenas de familias en un espacio diseñado para promover la convivencia a través de expresiones culturales.

    Durante aproximadamente cuatro horas, cerca de 220 personas, entre niñas, niños y adultos, participaron en diferentes actividades realizadas en la cancha Nuevo Amanecer. Allí se desarrolló una programación que incluyó presentaciones musicales, baile, juegos y dinámicas recreativas en el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña.

    La iniciativa Cultura Parque, liderada por la alcaldía, busca acercar la oferta cultural a distintos sectores de la ciudad, especialmente a aquellos que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de espacios.

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    En esta ocasión, los asistentes disfrutaron de varias muestras artísticas locales que hicieron parte de una agenda pensada para toda la familia.

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    De acuerdo con lo proyectado, esta estrategia tendrá una amplia presencia durante el año, con decenas de encuentros en barrios y corregimientos. La programación incluye espectáculos de comedia, talleres creativos y actividades culturales abiertas al público.

    Además de Altavista, la agenda contempla su llegada a otros territorios, incluyendo zonas rurales como San Antonio de Prado, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y el acceso al arte en diferentes comunidades.

    Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para conocer las próximas fechas y actividades, destacando que estos espacios buscan consolidarse como puntos de encuentro cultural en Medellín.

    ¡El parche llegó al corregimiento! Cultura Parque encendió Altavista con arte y fiesta

    Foto de cortesía.

    ¡El parche llegó al corregimiento! Cultura Parque encendió Altavista con arte y fiesta

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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