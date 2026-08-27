¡Mano dura! De la Espriella declaró calamidad por incendios en Tolima

Resumen: Gobierno decreta calamidad pública en Tolima por graves incendios forestales y daños de terremoto. Se anunciaron subsidios, congelamiento de créditos y recompensas por pirómanos.

El departamento del Tolima afronta una de las coyunturas más críticas de su historia reciente tras la confluencia de un terremoto y múltiples incendios forestales de gran magnitud.

Durante su visita a la región, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de calamidad pública departamental, sumada a la emergencia económica, con el propósito de agilizar recursos y adoptar acciones inmediatas desde el Gobierno Nacional para contener el desastre ambiental y social que golpea a la población.

Las cifras oficiales dan cuenta de una devastación considerable: más de 50 mil hectáreas han sido arrasadas por los incendios, de las cuales 28 mil corresponden a zonas agropecuarias, dejando más de 2.800 productores perjudicados y pérdidas monetarias superiores a los $134 millones de pesos.

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Asimismo, cerca de 163 mil animales se encuentran en riesgo por falta de alimento y agua en 507 veredas de 23 municipios. A este panorama se agregan los estragos del terremoto, el cual dejó daños en 44 municipios, con 85 viviendas totalmente destruidas y más de 3.200 inmuebles averiados en todo el territorio tolimense.

Frente a la crisis, el Ejecutivo nacional implementará el plan «Tolima Verde Renace», una estrategia integral de recuperación económica y ecológica.

El paquete de ayudas incluye 343 subsidios para vivienda rural, 10 mil toneladas de insumos alimentarios para el ganado, el congelamiento de obligaciones financieras con Finagro por tres meses y la destinación de $7 mil millones de pesos para la reactivación de proyectos productivos.

Por otra parte, el mandatario aseveró que tras estas conflagraciones hay estructuras al margen de la ley. “Los vamos a perseguir con toda la capacidad del Estado”, sostuvo De La Espriella al confirmar que tras los incendios en el Tolima hay “manos criminales” y ofrecer una recompensa de hasta $50 millones de pesos para ubicar a los responsables, para lo cual ordenó la creación inmediata de un grupo élite de inteligencia.

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