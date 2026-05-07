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Resumen: Autoridades de Bello decomisaron 84 kilos de carne en malas condiciones sanitarias y sellaron un establecimiento por incumplir normas de salubridad.

¡Iban a vender eso! Decomisan carne en mal estado y sellan local en Bello

En medio de operativos de control sanitario realizados en Bello, las autoridades decomisaron 84 kilos de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones mínimas para el consumo humano.

La acción dejó además el cierre temporal de un establecimiento señalado de incumplir las normas básicas para el manejo y expendio de alimentos.

La carne decomisada fue hallada durante una jornada de inspección adelantada por la Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Salud, en articulación con la Policía de Carabineros y autoridades ambientales.

Según el reporte oficial, tres establecimientos dedicados a la comercialización de cárnicos fueron intervenidos durante el operativo.

Las autoridades indicaron que los productos incautados presentaban irregularidades relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa vigente, situación que representaba un riesgo para la salud pública.

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Posteriormente, la carne decomisada fue desnaturalizada para evitar que regresara al mercado o fuera consumida por la ciudadanía.

Durante las verificaciones también se evidenció que uno de los locales no contaba con las condiciones adecuadas para almacenar y manipular este tipo de alimentos, motivo por el cual se ordenó el sellamiento del establecimiento.

Desde la alcaldía reiteraron el llamado a comerciantes y distribuidores para que cumplan estrictamente con las normas sanitarias y mantengan buenas prácticas en el manejo de productos alimenticios.

Asimismo, recomendaron a la comunidad comprar únicamente en establecimientos autorizados y verificar las condiciones de conservación de los alimentos antes de adquirirlos, especialmente productos perecederos como carnes y embutidos.

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