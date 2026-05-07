«Fue un accidente contra una mesa»: Valverde niega pelea a golpes

Resumen: Visiblemente molesto por las versiones de la prensa que apuntaban a un violento enfrentamiento físico en el camerino, Valverde explicó con detalle cómo se produjo el golpe en su cabeza

Minuto30.com .– El escándalo en la Ciudad Real Madrid acaba de dar un giro inesperado. Horas después de que el club hiciera público un parte médico confirmando un traumatismo craneoencefálico y anunciara la apertura de expedientes disciplinarios, Federico Valverde ha salido al paso de los rumores para desmentir categóricamente haber protagonizado una pelea a puñetazos con su compañero Aurélien Tchouaméni.

A través de un contundente mensaje, el mediocampista uruguayo aclaró que su herida fue producto de un hecho accidental en medio de una discusión verbal, buscando apagar el incendio mediático que rodea al vestuario blanco.

En contexto: Crisis en el Real Madrid: ¿Valverde y Tchouaméni a golpes?

Las palabras de Fede: «En ningún momento mi compañero me ha pegado»

Visiblemente molesto por las versiones de la prensa que apuntaban a un violento enfrentamiento físico en el camerino, Valverde explicó con detalle cómo se produjo el golpe en su cabeza que lo obligó a recibir atención médica.

En su declaración, el charrúa sentenció:

«En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital… En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional».

El contraste con la postura del Real Madrid

Las declaraciones de Valverde generan un fuerte choque de narrativas. Mientras el jugador reduce el incidente a una simple «discusión» acalorada que terminó en un tropiezo o golpe fortuito contra el mobiliario, la reacción institucional del Real Madrid cuenta otra historia.

El hecho de que la directiva haya decidido abrir de forma oficial y pública expedientes disciplinarios a ambos jugadores sugiere que, aunque no haya existido un intercambio de golpes directos como afirma el uruguayo, el nivel de agresividad, los insultos o la indisciplina durante el altercado cruzaron las líneas rojas del código de conducta del equipo.

¿Qué sigue para los involucrados?

Por el momento, Valverde deberá cumplir con el reposo médico pertinente tras el corte y el traumatismo reportado por los galenos del club. Mientras tanto, la atención se centra en la resolución de los expedientes internos para conocer cuál será el castigo definitivo que aplicará la directiva tras este tenso episodio en Valdebebas.