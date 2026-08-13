Terremoto golpeó fuerte a Andes: declaran calamidad pública por daños en viviendas

Resumen: El terremoto en Andes dejó más de 250 viviendas afectadas. La Alcaldía declaró calamidad pública y desplegó seis equipos para atender la emergencia.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto también dejó graves afectaciones en Andes, uno de los municipios del Suroeste antioqueño que continúa evaluando los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Ante la magnitud de la emergencia, el alcalde de Andes, Germán Vélez Orozco, declaró la calamidad pública con el propósito de agilizar la destinación de recursos y la adquisición de materiales de construcción para apoyar a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas.

La situación es especialmente compleja en la zona rural, debido a la extensión del territorio y la dificultad para acceder a algunos sectores. Por esta razón, la alcaldía desplegó seis equipos técnicos multidisciplinarios para recorrer corregimientos y veredas, en coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y la Gobernación de Antioquia.

De acuerdo con los reportes preliminares de los organismos de socorro, más de 250 viviendas presentan algún tipo de afectación.

El Cuerpo de Bomberos de Andes advirtió que la capacidad de respuesta se encuentra al límite debido a la cantidad de solicitudes y las dificultades para llegar hasta los puntos más alejados.

Lea también: ¡Las Fiestas de Itagüí cambian de rumbo! Serán para ayudar a víctimas del terremoto

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para priorizar los reportes relacionados con daños estructurales graves y evitar saturar los equipos con afectaciones menores, como fisuras superficiales. La intención es concentrar los esfuerzos en las familias que enfrentan mayores riesgos.

La emergencia en Andes hace parte de los daños registrados en diferentes municipios de Antioquia. Según los balances regionales, 90 localidades presentan afectaciones, con más de 1.500 viviendas dañadas, además de impactos en instituciones educativas, hospitales, iglesias y edificios públicos.

En el Suroeste también se reportan afectaciones en municipios como Amagá, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Jardín, Jericó, La Pintada, Salgar, Támesis, Urrao, Valparaíso y Venecia, entre otros.

Más noticias de Antioquia