Incertidumbre en Ecopetrol: Cancelan reunión clave entre Petro y la Junta para definir futuro de Ricardo Roa

Resumen: Se conoció que el mandatario habría sostenido conversaciones privadas con al menos uno de los miembros de la Junta para exponer las razones por las cuales insiste en que Roa continúe al frente de la petrolera.

El futuro de la presidencia de Ecopetrol se mantiene en un limbo de alta tensión política y corporativa este lunes 6 de abril de 2026. Tras una serie de reportes cruzados sobre reuniones de alto nivel, la incertidumbre se apoderó de la petrolera estatal más importante del país.

La jornada de este lunes ha estado marcada por el hermetismo y las versiones contradictorias en torno a la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol. Aunque se esperaba un encuentro definitivo entre el presidente Gustavo Petro y la Junta Directiva de la estatal para decidir la suerte del directivo, la reunión fue cancelada de forma sorpresiva, dejando en el aire las dudas sobre la gobernabilidad de la compañía.

El pulso interno: 4 votos contra la permanencia

La crisis se centra en los crecientes cuestionamientos judiciales que pesan sobre Roa. De los 9 miembros que integran la Junta Directiva de Ecopetrol, al menos cuatro han manifestado abiertamente su preocupación, advirtiendo que mantenerlo en el cargo podría acarrear consecuencias graves y repercusiones en la estabilidad financiera y reputacional de la empresa.

Pese a estas advertencias, el presidente Petro ha mantenido una defensa férrea de Roa, quien fue su gerente de campaña. De hecho, se conoció que el mandatario habría sostenido conversaciones privadas con al menos uno de los miembros de la Junta para exponer las razones por las cuales insiste en que Roa continúe al frente de la petrolera.

Cronología de una jornada de confusión

Jueves 4 de abril: Según versiones de prensa, el presidente Petro se habría reunido con algunos miembros seleccionados de la Junta para tantear el terreno sobre la permanencia de Roa.

Lunes 6 de abril (Mañana): Trascendió que la Junta en pleno se citaría para la tarde de hoy con el fin de tomar una decisión final.

Lunes 6 de abril (Mediodía): Desde la Presidencia de la República se informó a medios nacionales que dicho encuentro no figura en la agenda oficial del mandatario, confirmando la cancelación de la cita colectiva.

Las imputaciones de Ricardo Roa

La presión sobre el directivo no es solo interna. Los señalamientos judiciales que lo rodean han generado una grieta en la Junta Directiva, donde el bloque de los cuatro miembros disidentes teme que la situación jurídica del presidente de Ecopetrol afecte las acciones de la compañía en mercados internacionales y su relación con inversionistas.