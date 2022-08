in

El jugador Dayro Moreno es uno de los mejores delanteros del país, pues ha sido goleador en varias oportunidades del fútbol profesional colombiano y hasta puede decir que fue campeón de la Copa Libertadores.

No obstante, varios problemas y actos de indisciplina no permitieron que su carrera fuera aún más brillante y él es consciente de eso, pues hace poco en una entrevista con Win Sports, reconoció que pudo ser más disciplinado.

«Estoy grande y soy realista. He escuchado lo mismo de mucha gente. Pero he sido un bendecido de Dios con la vida y con el fútbol. Si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida, habría triunfado como James y Falcao», manifestó el tolimense.

Aparte de eso, añadió: «Uno no puede llorar sobre la leche derramada. Estoy agradecido con todo lo que hice en Colombia. Dejar una huella en el fútbol colombiano, para mí, es un orgullo muy grande. Eso no se borra. Cuando me retire van a decir: vea, el máximo goleador del fútbol colombiano, el que más botines de oro tiene. A donde fui, hice goles».

Cabe destacar que hace unos días, Dayro Moreno sobrepasó los 300 goles en su carrera futbolística, logro que solo han alcanzado él, Falcao García y Víctor Hugo Aristizábal.