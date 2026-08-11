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Resumen: Aeronáutica Civil actualizó el estado de los aeropuertos tras el terremoto y confirmó reaperturas, restricciones y cierres temporales.

¡Aeropuertos vuelven a operar tras el terremoto! Estas son las terminales que tienen restricciones

La Aeronáutica Civil entregó un nuevo balance sobre el estado de los aeropuertos tras el terremoto registrado el lunes 10 de agosto, luego de las inspecciones realizadas en las terminales aéreas de las zonas afectadas. Varias instalaciones retomaron sus operaciones de manera gradual, mientras otras permanecen con restricciones.

En Cali, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón reanudó sus operaciones comerciales con normalidad y sin afectaciones reportadas en su infraestructura ni en las áreas de movimiento de aeronaves.

Por su parte, el aeropuerto El Caraño de Quibdó retomó completamente sus vuelos comerciales bajo la modalidad de aeropuerto controlado, luego de verificar el estado de sus instalaciones.

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En Armenia, el aeropuerto El Edén también reanudó el transporte aéreo comercial como aeropuerto controlado. Sin embargo, temporalmente no podrá funcionar como terminal alterna para otras aeronaves debido a las condiciones físicas de la terminal.

Los aeropuertos Gerardo Tovar López de Buenaventura y La Nubia de Manizales fueron habilitados para operaciones comerciales como aeropuertos no controlados. En Manizales, mientras avanzan las reparaciones de la torre de control, se confirmó que la pista y el área de movimiento se encuentran en condiciones de seguridad.

La situación continúa siendo diferente en el aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, donde permanece suspendida la operación comercial regular.

Por ahora, solo están autorizados vuelos de Estado, atención médica, búsqueda y rescate y misiones humanitarias. La terminal presenta fisuras en la pista y daños en sistemas de comunicaciones, además de evaluaciones pendientes en la torre de control.

El aeropuerto Santa Ana de Cartago opera únicamente para aeronaves de Estado y servicios de emergencia o humanitarios.

Finalmente, el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán mantiene un cierre temporal debido a la presencia de ceniza volcánica.

La Aeronáutica Civil reiteró que los pasajeros con vuelos programados deben consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios y mantenerse atentos a los canales oficiales.

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