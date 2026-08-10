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    ¡Colombia en emergencia! Gobierno declara desastre nacional tras terremoto de 7,4

    El desastre nacional ya fue declarado mientras continúan las labores de atención.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Colombia en emergencia! Gobierno declara desastre nacional tras terremoto de 7,4
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Colombia en emergencia! Gobierno declara desastre nacional tras terremoto de 7,4

    Resumen: El Gobierno declaró desastre nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves daños y más de 70 fallecidos en diferentes regiones de Colombia.

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    El Gobierno Nacional declaró desastre nacional este lunes 10 de agosto, luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana y dejó graves afectaciones en diferentes regiones del país.

    El movimiento telúrico ocurrió pasadas las 7:30 a.m. y tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El sismo fue sentido en gran parte del territorio nacional y generó reportes de daños en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

    Con el transcurso de las horas comenzaron a conocerse reportes de edificaciones colapsadas y víctimas mortales en distintas zonas. De acuerdo con el balance entregado en medio de la emergencia, la cifra de fallecidos a nivel nacional supera las 70 personas.

    Ante la magnitud de la situación, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la suspensión de la agenda que tenía programada en La Guajira para los días 12 y 13 de agosto. El mandatario indicó que permanecerá concentrado en la atención de la emergencia y en la coordinación con las autoridades.

    Lea también: ¡Vuelve el Metro! Medellín restablece las líneas A y B tras fuerte sismo

    Las acciones de respuesta se coordinan desde la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para organizar el despliegue de ayudas y la atención de las zonas afectadas.

    La gravedad de la emergencia también generó llamados desde el Congreso para que se adoptaran medidas extraordinarias que permitieran agilizar la llegada de recursos y la intervención de las autoridades en los territorios afectados.

    Finalmente, el Gobierno Nacional oficializó la declaratoria de desastre nacional ante las consecuencias ocasionadas por el terremoto.

    La medida busca fortalecer la coordinación institucional y facilitar las acciones necesarias para atender a las comunidades afectadas, mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

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