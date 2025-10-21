Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia, revocando su condena de 12 años. El Tribunal declaró al exmandatario inocente de los delitos de soborno a testigo (caso Carlos Enrique Vélez) y fraude procesal, y además desestimó las interceptaciones telefónicas con su abogado Diego Cadena, al considerarlas ilegales.

¡Es oficial! Álvaro Uribe fue absuelto de la condena de 12 años: el expresidente es inocente en segunda instancia

A las 8 de la mañana de este martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá leyó la decisión en segunda instancia, de más de 700 páginas, con la que decidió el presente del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la decisión en primera instancia que lo condenó a 12 años de prisión por dos delitos.

En una de las primeras decisiones, el Tribunal Superior de Bogotá indicó que las interceptaciones a Uribe son ilegales y por eso desestimó las conversaciones entre el expresidente y su abogado Diego Cadena. Esto quiere decir que las pruebas que en su momento tuvo en cuenta Sandra Heredia, la jueza del caso, ya no sirven.

La segunda decisión que favoreció al expresidente es que fue absuelto del delito de soborno a testigo en el caso contra el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

Por último, quedó absuelto del delito de fraude procesal. Es decir, el tribunal tumbó su condena de 12 años y el expresidente fue declarado inocente.

