¡Urgente! Tribunal desestimó el segundo delito por el que condenaron a Uribe: confirman que es inocente

Desde las 8 de la mañana comenzó la lectura del fallo de segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe, y hasta las 10:30 de la mañana, el exmandatario ha salido ganador en varios puntos, siendo absuelto de varios delitos por los que lo condenaron.

En una de las primeras decisiones, el Tribunal Superior de Bogotá indicó que las interceptaciones a Uribe son ilegales y por eso desestimó las conversaciones entre el expresidente y su abogado Diego Cadena. Esto quiere decir que las pruebas que en su momento tuvo en cuenta Sandra Heredia, la jueza del caso, ya no sirven.

La segunda decisión que favoreció al expresidente es que fue absuelto del delito de soborno a testigo en el caso contra el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

Ahora, el tribunal indicó que sobre el delito de fraude procesal, por el que también fue condenado, fue absuelto, por lo que es el segundo delito condenado que resulta ser inocente, en segunda instancia.

Aún falta que se termine de leer el fallo.

En desarrollo.

