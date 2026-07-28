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    Debutó en el Manchester City y ahora jugaría en Nacional: el verde estaría a punto de firmar tremenda joya

    Nacional estaría a punto de fichar al jugador que nació en Londres y que impresionó a muchos con su talento.

    Publicado por: Julian Medina

    FPC Nacional
    Foto: Atlético Nacional
    Debutó en el Manchester City y ahora jugaría en Nacional: el verde estaría a punto de firmar tremenda joya

    Resumen: Atlético Nacional presentó una oferta formal para fichar al extremo anglo-colombiano Ian Poveda, de 26 años, convirtiéndolo en su principal objetivo para reforzar el ataque. Aunque el futbolista nacido en Londres inicialmente no contemplaba jugar en la liga colombiana, la propuesta del cuadro 'verdolaga' lo ha llevado a reconsiderar su futuro; sin embargo, las negociaciones continúan en desarrollo y aún no existe un acuerdo definitivo entre ambas partes.

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    Atlético Nacional sigue acelerando en el mercado de pases con la mira puesta en reforzar su frente de ataque. Las directivas del conjunto antioqueño han dado un paso al frente al presentar una propuesta formal al extremo Ian Poveda, futbolista de 26 años nacido en Londres y de ascendencia colombiana.

    La información, revelada por el periodista deportivo Pipe Sierra, señala que Poveda es el gran objetivo del club para potenciar sus bandas. Aunque inicialmente el jugador no tenía entre sus planes dar el salto a la Liga colombiana, el peso de la propuesta y la insistencia del equipo ‘verdolaga’ han provocado un giro de tuerca en su posición, abriéndole la puerta a la posibilidad de vestir la camiseta verde.

    Negociación en marcha

    A pesar del avance significativo que representa la entrega de la oferta, el panorama aún exige cautela. Desde el entorno del periodista se enfatiza que, por el momento, no hay un acuerdo cerrado ni definitivo entre el futbolista y la institución paisa.

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    Las conversaciones continúan en desarrollo y se espera que en los próximos días se defina si el cuadro ‘verdolaga’ logra concretar la llegada del atacante anglo-colombiano para encarar sus retos de la temporada.

    Debutó en el Manchester City y ahora jugaría en Nacional: el verde estaría a punto de firmar tremenda joya

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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