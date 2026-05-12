Resumen: La tabla de posiciones del Grupo C deja a Fortaleza como líder parcial con 3 puntos en dos partidos jugados y una diferencia de gol de +2. Muy de cerca le sigue Independiente Medellín

¡Debut con victoria y a puerta cerrada! El DIM superó a Fortaleza en la Copa BetPlay

Minuto303.com .- Deportivo Independiente Medellín (DIM) arrancó su participación en la Copa BetPlay con un triunfo por la mínima diferencia. En su debut por el certamen, disputado este lunes 11 de mayo, el ‘Poderoso de la Montaña’ venció 1-0 a Fortaleza y sumó sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente atípico, ya que el equipo antioqueño tuvo que jugar en condición de local sin el aliento de su hinchada en las tribunas.

Triunfo con las gradas vacías por sanción

La victoria por 1-0 del cuadro rojo se dio en el marco de una fecha particular. El estadio Atanasio Girardot no pudo abrir sus puertas al público debido a una medida disciplinaria vigente que recae sobre la institución.

El motivo de la sanción: El DIM tuvo que disputar este compromiso a puerta cerrada para cumplir con el castigo impuesto por las autoridades y la Dimayor, producto de los incidentes registrados durante la pasada final de la Copa Colombia disputada contra su clásico rival, Atlético Nacional.

Primeros puntos del DIM en el Grupo C

Pese a la ausencia de los cánticos en las graderías, los dirigidos por el cuerpo técnico del ‘Poderoso’ lograron mantener la concentración para cuidar la ventaja en el marcador y superar el orden táctico de Fortaleza, un rival que siempre resulta incómodo.

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Liderazgo en la zona: Con este 1-0 definitivo a favor, Independiente Medellín inicia con el pie derecho su camino en el torneo y toma una posición favorable en la tabla del Grupo C, perfilándose como uno de los favoritos para avanzar a las fases de eliminación directa.

Tras cumplir con este primer reto y parte de su castigo disciplinario, el equipo antioqueño se prepara para sus próximos compromisos tanto en la Copa Colombia como en la Liberadores, donde sus opciones son mínimas, situación ahondada por la hinchada que habría provocado los desmanes de la anterior semana en retaliación contra el propietario del equipo antioqueño.

Tabla de Posiciones del Grupo C

Tras disputarse este compromiso, la tabla de posiciones del Grupo C deja a Fortaleza como líder parcial con 3 puntos en dos partidos jugados y una diferencia de gol de +2. Muy de cerca le sigue Independiente Medellín, que ocupa la segunda casilla con las mismas 3 unidades y una diferencia de +1, pero con la gran ventaja de tener un encuentro menos tras haber descansado en la jornada inaugural.

Cabe recordar que, en esa primera fecha, Fortaleza goleó 4-1 a Leones, mientras que Orsomarso y Cúcuta Deportivo empataron a un tanto. Precisamente, estos dos últimos equipos completan la clasificación en el tercer y cuarto lugar con 1 punto cada uno. Por su parte, Leones cierra el grupo en la quinta y última posición sin sumar unidades hasta el momento.