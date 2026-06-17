¡Debut con goleada! Colombia vence 3-1 a Uzbekistán y se adueña del liderato del Grupo K
Resumen: La Selección Colombia tuvo un estreno soñado en la Copa del Mundo 2026. En un vibrante encuentro, la "Tricolor" sacó a relucir su poderío ofensivo
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Minuto30.com .- La Selección Colombia tuvo un estreno soñado en la Copa del Mundo 2026. En un vibrante encuentro, la «Tricolor» sacó a relucir su poderío ofensivo y se impuso con un contundente 3-1 ante el combinado de Uzbekistán, asegurando sus primeros tres puntos y posicionándose en lo más alto de su zona.
Los goles y el desarrollo del encuentro
El partido ofreció emociones de principio a fin, con una Colombia que supo reponerse a los momentos de presión y liquidar el juego en los instantes finales. Así se movió el marcador:
Minuto 40: El lateral antioqueño Daniel Muñoz fue el encargado de abrir la cuenta, desatando la alegría de los hinchas y dándole la ventaja parcial al equipo antes de irse al descanso.
Minuto 60: En la etapa complementaria, Uzbekistán reaccionó y logró conseguir un empate transitorio que puso a prueba la templanza de los dirigidos por Néstor Lorenzo.
Minuto 65: La respuesta cafetera no se hizo esperar. Apenas cinco minutos después del empate, el extremo guajiro Luis Díaz apareció para marcar el segundo tanto, devolviéndole la ventaja y la tranquilidad a la Selección.
Minuto 90+8: Cuando el partido agonizaba, llegó la cereza del pastel. En una jugada de puro empuje, el «Cucho» Hernández guerreó y recuperó una pelota vital que le quedó a Campaz, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para firmar el 3-1 definitivo y sellar la goleada.
Foto: Cortesía FCF
Así quedó la tabla del Grupo K
Con la contundente victoria de Colombia y el empate 1-1 registrado a primera hora entre Portugal y Congo, la «Tricolor» domina su grupo en solitario al término de la primera jornada:
Posición
Selección
Puntos
1.
Colombia
3
2.
Congo
1
3.
Portugal
1
4.
Uzbekistán
0
Con este excelente resultado, Colombia da un golpe de autoridad en su debut y se prepara con máxima confianza para afrontar la segunda fecha de la fase de grupos del certamen mundialista.