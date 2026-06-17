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Resumen: La ‘Casa de la Sele’ ha sido diseñada para brindar una experiencia inmersiva a los hinchas, contando con los siguientes atractivos:

Locura tricolor en Medellín: Hinchas vibraron con el gol de Daniel Muñoz en «La Casa de la Sele »

Minuto30.com .- La pasión por la Selección Colombia se tomó la capital antioqueña. Los aficionados acudieron de manera masiva a las instalaciones del coliseo Iván de Bedout para disfrutar del «Fan Fest», donde, en un solo grito, corearon el gol convertido por el paisa Daniel Muñoz sobre el minuto 40.

Esta crucial anotación le otorgó la victoria parcial al equipo dirigido por el estratega Néstor Lorenzo en su debut mundialista.

Minuto30 en la ‘Casa de la Sele’

El evento se convirtió en una verdadera fiesta deportiva. Minuto30, actuando como medio oficial de la ‘Casa de la Sele’, logró que más de 500 de sus fieles seguidores pudieran asistir y vivir las emociones del partido en primera fila.

Esta gran iniciativa de esparcimiento tiene una ambiciosa proyección a nivel nacional y espera congregar a más de 250.000 personas en ciudades clave de todo el país, incluyendo Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga.

¿Qué ofrecen estos espacios para los asistentes?

La ‘Casa de la Sele’ ha sido diseñada para brindar una experiencia inmersiva a los hinchas, contando con los siguientes atractivos:

Pantallas gigantes: Transmisión de alta definición para no perderse ningún detalle de todos los partidos del torneo.

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Zona cultural y gastronómica: Espacios y experiencias dedicadas a celebrar y enaltecer la identidad colombiana.

Activaciones especiales: Múltiples dinámicas interactivas para disfrutar en familia y compartir con los patrocinadores del evento.

Video: Minuto30

Así fue el gol de Muñoz