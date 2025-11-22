Minuto30
    ¡Furia Tricolor! Colombia enciende el Mundial con un debut de ensueño y golpe a Canadá
    Colombia debuta ganando 2-0 a Canadá en el Mundial Futsal Femenino con goles de Camargo y Mancilla, destacando Allison Olave. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia de Futsal Femenino inició su camino en la Copa Mundial de Futsal de Filipinas con una crucial victoria de 2-0 sobre Canadá. El equipo dirigido por Roberto Bruno sumó sus primeros tres puntos gracias a los goles de Angely Camargo en el minuto 15 y de Nicole Mancilla en el minuto 29. La clave del triunfo fue la solidez defensiva y la actuación estelar de la portera Allison Olave, quien mantuvo su arco en cero y fue nombrada la Jugadora Más Valiosa del compromiso. Con este impulso anímico, Colombia se prepara ahora para un desafío mayor: enfrentar a la poderosa selección de España el próximo martes 25 de noviembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia de Futsal Femenino comenzó con pie derecho su participación en la Copa Mundial de Futsal en Filipinas, asegurando una importante victoria de 2-0 ante Canadá en su debut.

    El equipo dirigido por Roberto Bruno demostró inteligencia y solidez para superar a un rival que se presentó complicado, sumando así sus primeros tres puntos en el torneo. Este triunfo es fundamental de cara a la exigente fase de grupos.

    El marcador se abrió a favor de las colombianas en el minuto 15 de la primera mitad, gracias a una anotación de Angely Camargo, quien capitalizó una precisa asistencia de Karen Torres.

    A pesar de ir abajo en el marcador, la escuadra canadiense no cesó en su empeño de igualar las acciones antes del descanso.

    No obstante, la portera Allison Olave se erigió como una muralla infranqueable, frustrando sistemáticamente cada ataque y manteniendo su arco en cero con una actuación destacada.

    En la segunda mitad, el encuentro se tornó un pulso de dominio compartido. Sin embargo, fue nuevamente Colombia quien logró desequilibrar el tanteador.

    En el minuto 29, Nicole Mancilla se encargó de sellar la victoria con el segundo gol para el combinado nacional, poniendo el 2-0 definitivo.

    La actuación sobresaliente de la arquera Allison Olave fue reconocida al final del encuentro, siendo nombrada la Jugadora Más Valiosa del compromiso inaugural.

    Con esta victoria, la “Sele” toma un impulso anímico crucial y ya fija su atención en el próximo desafío.

    El equipo colombiano se alista para enfrentar a una de las selecciones más fuertes del panorama mundial, la de España, en un partido programado para el próximo martes 25 de noviembre a las 7:30 a.m. (Hora de Colombia).

    El cuerpo técnico, que alineó de inicio a Olave; Salcedo, Mancilla, Jaimes y Rodríguez, buscará continuar con la racha triunfal.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

