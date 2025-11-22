La Selección Colombia de Futsal Femenino comenzó con pie derecho su participación en la Copa Mundial de Futsal en Filipinas, asegurando una importante victoria de 2-0 ante Canadá en su debut.

El equipo dirigido por Roberto Bruno demostró inteligencia y solidez para superar a un rival que se presentó complicado, sumando así sus primeros tres puntos en el torneo. Este triunfo es fundamental de cara a la exigente fase de grupos.

El marcador se abrió a favor de las colombianas en el minuto 15 de la primera mitad, gracias a una anotación de Angely Camargo, quien capitalizó una precisa asistencia de Karen Torres.

A pesar de ir abajo en el marcador, la escuadra canadiense no cesó en su empeño de igualar las acciones antes del descanso.

No obstante, la portera Allison Olave se erigió como una muralla infranqueable, frustrando sistemáticamente cada ataque y manteniendo su arco en cero con una actuación destacada.

¡Furia Tricolor! Colombia enciende el Mundial con un debut de ensueño y golpe a Canadá

En la segunda mitad, el encuentro se tornó un pulso de dominio compartido. Sin embargo, fue nuevamente Colombia quien logró desequilibrar el tanteador.

En el minuto 29, Nicole Mancilla se encargó de sellar la victoria con el segundo gol para el combinado nacional, poniendo el 2-0 definitivo.

La actuación sobresaliente de la arquera Allison Olave fue reconocida al final del encuentro, siendo nombrada la Jugadora Más Valiosa del compromiso inaugural.

Con esta victoria, la “Sele” toma un impulso anímico crucial y ya fija su atención en el próximo desafío.

El equipo colombiano se alista para enfrentar a una de las selecciones más fuertes del panorama mundial, la de España, en un partido programado para el próximo martes 25 de noviembre a las 7:30 a.m. (Hora de Colombia).

El cuerpo técnico, que alineó de inicio a Olave; Salcedo, Mancilla, Jaimes y Rodríguez, buscará continuar con la racha triunfal.

